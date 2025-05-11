  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

高息定存 | 一周高息合集，拆息大跌多間港銀下調定存息，工銀亞洲3個月仍有3.05厘

11/05/2025

　　金管局近日向市場注資後，港元匯價及拆息雙雙走軟，三個月拆息上周四(8日)已跌穿3厘水平，創逾兩年半新低，不少本地銀行隨即下調港元定期存款年息，工銀亞洲下調1個月、3個月、6個月以及12個月分別至2.7厘、3.05厘、2.85厘以及2.75厘，起存額為1000萬元，適用於「理財金戶口」之個人客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話。

 

高息定存 | 一周高息合集，拆息大跌多間港銀下調定存息，工銀亞洲3個月仍有3.05厘

（資料圖片）

 

　　東亞銀行(00023)分別下調3個月、6個月及12個月港元定期年息至2.2厘、2.45厘以及2.55厘，存額由200萬元至5000萬元，適用於全新「顯卓私人理財」客戶。

 

　　渣打香港下調3個月及6個月港元定期年息至2.78厘及2.85厘，起存額為10萬元，適用於「優先私人理財」客戶，分行辦理。

 

　　數字銀行富融銀行下調3個月、6個月以及12個月分別至3.1厘、3厘以及2.8厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　高息定存 | 拆息續跌，單日至少9銀行減存息，部分全線跌穿3厘

 

　　表列各大銀行定存息率:　https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

 

撰文：經濟通採訪組

《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

01232

金輪天地控股

0.060

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

141.600

異動股

02333

長城汽車

12.420

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01232 金輪天地控股
  • 0.060
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 141.600
  • 02333 長城汽車
  • 12.420
  • 00139 中達集團控股
  • 0.030
  • 02419 德康農牧
  • 46.750
股份推介
  • 02510 德翔海運
  • 7.510
  • 目標︰$8.20
  • 02359 藥明康德
  • 64.650
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 521.000
  • 目標︰$550.00
  • 01044 恒安國際
  • 22.350
  • 目標︰$24.00
  • 00300 美的集團
  • 78.100
  • 目標︰$82.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 521.000
  • 00005 滙豐控股
  • 90.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 414.600
  • 00175 吉利汽車
  • 19.140
  • 03690 美團－Ｗ
  • 139.400
報章貼士
  • 09987 百勝中國
  • 363.800
  • 目標︰$440.00
  • 00168 青島啤酒股份
  • 55.150
  • 目標︰$60.00
  • 06690 海爾智家
  • 24.100
  • 目標︰$27.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/05/2025 17:03  《盤後部署》白宮鬆手港股飆532點，AI旺場長飛光纖有勢宜跟

14/05/2025 16:38  【騰訊業績】騰訊首季經調整盈利升22%至613億人幣，勝預期

14/05/2025 18:43  《新股上市》寧德時代孖展逾2405億元，超購逾102倍

14/05/2025 17:06  【聚焦數據】內地4月新增人民幣貸款大降至2800億，遠遜預期

14/05/2025 17:23  《新股上市》小馬智行據報以保密形式申請香港上市

14/05/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６７﹒０７億元，買盈富基金沽小米

14/05/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】京東績後獲升目標，麥格理升京東物流至中性

14/05/2025 16:25  《財資快訊》美電跌報７﹒８０１５，隔夜拆息與上日尾市維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美互減關稅生效，稀土磁材獲准出口，滬指返三千四新文章
人氣文章

新聞>市場動向

中國平安股東大會: 戰略、科技、派息及股價新文章
人氣文章

新聞>2024金融科技獎

取消強積金「對沖」安排後 僱員要留意什麼?新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

MegaBox「1折感謝祭」IKEA梳化1折 $559！消費送美食及電子家品現金券！餐廳推$1美食加購優惠 晚市消費送電動車充電券
人氣文章

飛常談．鄧飛

戰績：抗日戰爭紀念與教育活動不能忽略的史觀之一
人氣文章

政經范局．范強

在奈伊蓋棺之際，看中美「巧」實力變化（一）
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

一段黑箱日誌，記一個找回希望的女子
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

灣仔意大利餐廳特色歌舞晚宴！ 鮮味洋溢焗銀鱈魚、炭烤羊扒配三重烹調馬鈴薯，注入南意風情！
人氣文章

Art & Living

脫離文字束縛，探索閱讀本質！專訪PMQ《FEEL FREE, FEEL 3》繪本展策展人：「同一故事，在人生不同階段也有不同解讀」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
性價比高美容品推薦：日本《LDK》評測精選10款平價美容用品，最低僅$179
人氣文章
霉菌 │ 女子換季執衣櫃後發高燒，因忽略這1步導致霉菌入肺，醫生警示：危及生命風險 新文章
人氣文章
香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 19:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/05/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事14/05/2025
神州經脈 | 中美互減關稅生效，稀土磁材獲准出口，滬指返三千四
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

在奈伊蓋棺之際，看中美「巧」實力變化（一）

14/05/2025 14:23

大國博弈

關稅戰 | 中巴發布聯合聲明：貿易戰沒贏家，致力維護多邊主義

14/05/2025 09:30

關稅戰

高息定存 | 中銀恒生齊減定存息，3個月及6個月存期失守3厘

13/05/2025 16:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處