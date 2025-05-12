高息定存 | 多間銀行下調港元定存年息，滙豐3個月2.8厘

近日港元拆息大幅走弱，不少銀行下調港元定期年息，工銀亞洲下調1個月、3個月、6個月以及12個月分別至1.3厘、2.2厘、2.25厘以及2.1厘，存額由5萬元至80萬元，適用於「綜合戶口」、「e時代」及「理財金戶口」之客戶透過分行以新舊資金辦理。

（資料圖片）

恒生下調3個月及6個月港元定存年息均至2.3厘，起存額為1萬元，適用於優越理財及優越私人理財客戶。滙豐下調3個月及6個月港元定存年息均至2.8厘，起存額為1萬元，適用於尊尚或卓越理財客戶。

渣打香港下調3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至2.4厘、2.45厘以及2.55厘、起存額為10萬元，適用於「優先私人理財」客戶，分行辦理。

東亞上調3個月港元定存年息至2.5厘，存額為10萬元至1000萬元，另外亦適用於200萬至5000萬元，均適用於全新「顯卓私人理財」客戶。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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