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高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3個月仍有4.8厘

18/05/2025

　　港元拆息連跌多天後，普遍回升，惟與樓按相關的一個月拆息繼續回落。銀行亦下調港元定存年利率，3大發鈔行先後都減至2厘以下。其中，滙豐銀行一周內三度減息，3個月及6個月定存年利率先由3.1厘降至2.8厘，再由2.8厘減至2.3厘，最新由2.3厘降至1.8厘，適用於尊尚或卓越理財客戶；至於滙豐One及其他客戶則減至1.6厘。

 

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3個月仍有4.8厘

（資料圖片）

 

　　恒生銀行亦降至2厘以下，優進理財戶及優越理財戶的新資金定存，3個月及6個月存期只有1.8厘，而現有資金則只有1.5厘。

 

中銀香港3個月存息低見1.1厘

 

　　中銀香港3個月及6個月定存年利率亦下調0.4厘至0.5厘不等，目前該行提供最高3個月及6個月存息僅1.9厘，起存額50萬元起；而起存額1萬起的3個月及6個月定存最高年利率只有1.8厘；現有資金3個月存息低見1.1厘，6個月則有1.6厘。

 

　　至於渣打銀行一年期定存亦失守2厘，12個月存期只有1.8厘，6個月存期則仍有2.05厘。短期兌換資金優惠亦減息，7天存期由8厘減至5.5厘，14天存期由5.5厘減至3.5厘。

 

建行亞洲逆市加息，3個月最高仍有4.8厘

 

　　建行亞洲逆市加息，現有客戶定存利率加息0.4厘，3個月年利率由1.4厘加至1.8厘，6個月年利率由1.25厘加至1.65厘，12個月年利率由1.05厘加至1.45厘，起存額100萬元。若門檻較低，起存額10萬元，3個月仍有4.8厘高息。2個月更有5.28厘，但只適用於全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，首10萬元享此優惠利率其中之一，其餘新資金享另一定期存款利率。

 

Mox Bank新客戶10厘港元定存

 

　　數字銀行Mox推出新優惠，新客戶用邀請碼「MOXBONUS」開戶，並於開戶起計7天內開立7.5萬港元或以上的一個月的港元定期存款，即可享高達10厘定期存款年利率，優惠期至2025年5月31日。

 

高息定存 | 滙豐恒生減定存息，3個月最高2.4厘，7日10厘

 

高息定存 | 中銀恒生齊減定存息，3個月及6個月存期失守3厘

 

高息定存 | 多間銀行下調港元定存年息，滙豐3個月2.8厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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