高息定存 | 花旗3個月定存息減至2.6厘，渣打一周5.5厘

近日多間本地銀行下調港元定存年息，渣打香港下調3個月及6個月分別至1.9厘及2厘，起存額為10萬元，適用於「優先私人理財」客戶，分行辦理。4個月定存息亦降至最高2.3厘，起存額150萬元，適用於「優先理財」／「優先私人理財」出糧客戶，分行辦理。

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渣打一周港元定存高達5.5厘

另外，渣打香港一周港元定存高達5.5厘，存額由10萬元至2000萬元，適用於白金外匯會員或優先私人理財客戶兌換港元並開立定期存款，透過外匯交易網上理財/SC Mobile/分行/外匯專線辦理。

花旗下調3個月定存息至2.6厘

花旗下調3個月港元定存2.6厘，存額為5萬元至800萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000港元。

數字銀行Mox Bank推36個月及48個月港元定存可享2.8厘，起存額由1元至300萬元，適用於客戶透過手機Apps辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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