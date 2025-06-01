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高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，建行亞洲3個月最高5.58厘

01/06/2025

　　近日港元拆息顯著回落，本港定存現減息潮，惟市場上仍有高息定存之選。其中，滙豐銀行提供7日存息達10厘定存優惠，起存額由1萬元至200萬元，適用於尊尚客戶兌換指定貨幣並開立定期存款，透過分行及電話理財辦理。恒生亦有提供7日10厘定存，惟起存額100萬元起，適用於優越私人理財或優越理財戶口「外幣定存年利率」綜合戶口客戶，透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財熱線或分行辦理指定貨幣之單一兌換交易，並同時設立該貨幣之一星期定期存款。

 

高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，建行亞洲3個月最高5.58厘

（資料圖片）

 

建行亞洲1個月達6.68厘，富融高達10.88厘

 

　　建行亞洲1個月存息達6.68厘，起存額10萬元，適用於全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，首10萬元享此優惠利率其中之一，其餘新資金享另一定期存款利率。

 

　　數字銀行方面，Fusion Bank富融銀行1個月存息達10.88厘，適用於新客戶於2025年7月4日前，輸入指定邀請碼開戶並存入新資金，可享Flash Monday中「新客專屬」的年利率10.88厘1個月港元定期存款，每份為5萬元，每人限搶1份。

 

　　另外，Mox Bank全新客戶即日起至2025年5月31日，用指定邀請碼開戶，並於開戶起計7天內，開立7.5萬元或以上的1個月的港元定期存款，定存年利率最高達10厘。該年利率為以基本年利率0.88厘，再加581元現金回贈而計算得來。如定期存款金額超過7.5萬元，所賺取的最高獎賞金額仍為581元。

 

建行亞洲3個月最高5.58厘，工銀亞洲仍有5厘

 

　　3個月期定存方面，工銀亞洲提供3個月存息5厘，起存額由1000元至10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過網上或手機APP辦理，先到先得。

 

　　另外，建行亞洲全新貴賓理財客戶透過分行辦理，以100萬-5000萬元開立3個月定存，當中首10%新資金享5.38厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率；全新私人財富客戶透過分行辦理，以500萬元以上開立3個月定存，當中首10%新資金享5.58厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率，優惠期至6月30日。

 

高息定存 | 招商永隆上調一年期港元定存息，滙豐3個月跌穿1厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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