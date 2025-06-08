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高息定存 | 一周高息合集，個別銀行逆市加息，恒生一周定存息高達10厘

08/06/2025

　　港元拆息趨穩，本港銀行調整港元定存利率，當中，交銀香港上調3個月港元定存年息至1.2厘，起存額為100萬元，適用於快閃「網上新資金定期存款」，通達私人財富/通達理財/ 交銀理財個人客戶，透過電子渠道辦理。

 

高息定存 | 一周高息合集，個別銀行逆市加息，恒生一周定存息高達10厘

（資料圖片）

 

　　富邦銀行上調3個月、6個月及12個月港元定存年息分別至1.3厘、1.8厘及2.3厘，起存額為50萬元，適用新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps辦理。

 

　　恒生亦有提供7日10厘定存，惟起存額100萬元起，適用於優越私人理財或優越理財戶口「外幣定存年利率」綜合戶口客戶，透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財熱線或分行辦理指定貨幣之單一兌換交易，並同時設立該貨幣之一星期定期存款。

 

　　早前渣打香港推港元定存優惠，6個月港元定存年息達0.92厘，適用於客戶以本票存入新資金透過分行辦理。

 

高息定存 | 富邦上調12個月港元定存年息至2.3厘


高息定存 | PAObank推港元定存優惠，一個月定存16厘息

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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