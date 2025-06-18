收息攻略 | 港元定存無「息」可圖，五招高息替代方案逆勢突圍

自港匯從上月觸及強方兌換保證水平後，金管局入市向市場注入大量港元，由於港元資金供應在總結餘大幅上升後變得甚為充裕，同時香港新股市場活動變得活躍，大量資金湧入香港市場，使港元拆息持續回落，一個月港元拆息一度跌至3年新低，連帶香港銀行定存年息亦一同下跌。

往日高息定存不再，香港銀行定存年息大幅下滑，現時市面上已難見高息的短期港元定存，現時香港銀行的定期看似無「息」可圖，但其實存戶的港元資金仍有不少出路，下文將介紹有什麼不同的方法可以在香港低息環境中繼續做食息一族。

1. 買入高息股及高息ETF

現時港股中，仍有不少股票提供較高的股息回報，當中包括本港公用股、電訊股、房地產投資信託基金、內銀股及內險股等，相關板塊也普遍能提供高於5厘的股息率回報，遠較香港銀行定期吸引。

若投資者不希望集中投資在某些股票，或想分散投資市面上由的不同高息股，也可以選擇投資在相關的ETF，除了大家耳熟能詳的盈富基金(02800)，亦可以選擇在GX恆生高股息率(03110)，富邦滬深港高股息(03190)以及博時央企紅利(03437)等ETF。

2. 股票掛鈎票據(ELN)

股票掛鈎票據(Equity Linked Note, ELN)股票掛鈎票據是一種以賺取高息為主而與股票有關的投資工具，為投資者提供較貨幣市場工具所賺取的息口為高的機會，簡單來說，所謂ELN，買入者背後是沽出了一份跟某股票掛勾的認沽期權，所以可以收到一筆期權金，也即是銀行常叫的「利息」。

只要在到期日時，相關股票的股價，不低於議定好的行使價，而這行使價通常會低於買入該ELN時，相關股票的市價，投資者便可以將該筆「利息」袋袋平安。

認沽期權是期權的一種，即是看淡後市，但如果是「沽出認沽期權」，準確來說是有限度看好後市，又或者預期後市會在窄幅波動，但以偏弱為主，即所謂升又唔會點升，但又唔會大跌那種。

但近年在零售銀行所賣的ELN，都會有一個提早贖回價(Call Back)，即是如果本來這份ELN的年期是半年，在一個月後任何一日（一般都至少收一個月利息），只要該掛勾股票的股價升破該贖回價，這份合約便會即時終止。投資者又要再找另一個掛勾對象。

假設阿里巴巴今日的收市價是120元，你買入20萬的阿里巴巴ELN，行使價是85%，年期6個月，贖回價是105%。

即是說，如果6個月後的到期日，阿里巴巴的股價低於102元(120 x 0.85)，你就要以102元的價錢買入阿里巴巴。但若在一個月後任何一日收市時（首一個月不設贖回，即是可以穩收一個月利息），阿里巴巴的股價升至126元(126 x 1.05)，該ELN就會馬上終止，銀行會退回你的20萬本金，以及給付相應所得的利息。

3. 買入美國國債

美國國債是由美國政府發行的債券，目的是向投資者集資，用作持續刺激當地經濟。因應美國是全球最大的經濟體，倒閉破產機會甚低，故美國國債一般被認定是「全球最安全」、「絕不違約」的國家債券。按照年期，美國國債可分為短期債券（1-3年）、中期債券（4-10年）和長期債券（10年以上）。

理論上，年期愈長的債券，對利率變化就愈敏感，收益率就會愈高；反之，年期愈短的債券，收益率就會愈低。

投資者可利用美股券商戶口直接購買不同年期的美國國債，而直接購買單一債券所需資金較高，故方法不太適合資金有限或投資新手，但投資者亦可以投資美國國債ETF或買賣美國債券基金。現時3個月、6個月以及12個月的美國國債年息普遍也在4厘以上，在計及潛在的匯兌損失後，投資者亦能獲得較港元定存高的回報。

4. 存款證





除了定存以外，投資者也可以考慮與定存相類似的投資工具，即是存款證(Certificate of Deposit)是與債券類似的債務投資工具，由金融機構（主要是銀行）發行，銷售對象普遍為專業或機構投資者，入場費普遍較高。存款證一般較定期存款高息，但存款證進場門檻高，並主打大額存款及投資者市場。而絕大部分存款證的年期均在一年之內，但如有需要亦可以發行超過一年。而存款證通常由地區分行發行，債券則較常見由集團層面發行，但兩者本質上仍是同一實體。

存款證與定期存款的最大分別，是存款證可以於二手市場轉讓，也可以將之售回予發行機構，具較高流動性。惟存款證一般被歸類為票據，故不受存款保障計劃保障。此外，存款證可能出現價格波動，風險明顯大於敍做定存。本港銀行為投資者提供不同類型的存款證，涵蓋不同年期、不同結算貨幣。

例子一:一個由中國農業銀行，香港分行發行的存款證，年期為6個月，最低金額為100萬元，孳息率為1.3%，投資者在到期時便可獲得6500元的利息回報。

5﹒高息債券基金

若投資者在收息方面的取態更為進取，同時亦願意承擔更多風險，則能考慮高息債券基金。

高息債券基金能提供比其他類型的債券基金更高的回報，高息債券基金一般透過投資於高息債券或債務證券（主要屬評級低於投資級別，亦稱為垃圾債券）、不獲評級的債務證券、陷入財政困難公司所發行的證券、或選擇性違約的債務證券。

但投資者要留意此等債券或債務證券的發債機構的信貸或違責風險往往較高，如基金所投資的高息債券或證券當中有任何違責事件，高息債券基金的資產淨值便有可能大幅下跌。投資者於高息債券基金的投資，有可能因而受到負面影響而招致重大損失。

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢

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