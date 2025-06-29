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定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌換外幣7日10厘優惠倒數最後兩天

29/06/2025

　　港匯觸及7.85弱方兌換保證，金管局承接94.2億港元的沽盤，港元拆息本周回升，本周有多間銀行上調定存年利率。其中，大新銀行3個月及6個月存期年利率一律加至1.5厘，起存額由10萬元至50萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌換外幣7日10厘優惠倒數最後兩天

（資料圖片）

 

　　建行亞洲亦將3個月、6個月以及12個月定存年利率累加15點子至1.3厘，起存額由100萬元起，適用於個人客戶以新資金申請。

 

　　多間數銀亦有上調存息，包括WeLab Bank12個月定存由2.3厘加至2.35厘，起存額由10元至100萬元，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理。另外，天星銀行亦有加息，12個月存息最高達2.25厘，起存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

恒生兌換外幣7日10厘定存倒數最後兩天

 

　　恒生「外幣定存年利率」定存優惠暫定做到6月30日，優進理財客戶，透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App辦理指定貨幣之單一兌換交易，並同時設立該貨幣之一星期定期存款可享7日10厘、1個月4.5厘定存年利率。

 

工銀亞洲3個月存息5厘，屬全城最高

 

　　至於全城最高3個月存息仍屬工銀亞洲，其3個月定存可提供年利率5厘，起存額由1000元至10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過網上或手機APP辦理。6個月方面，最高為信銀國際6個月存息達2厘，起存額由10萬元至50萬元，適用於個人客戶以新資金申請。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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