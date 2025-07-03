高息定存 | PAObank推港元定存優惠，1個月最高達16厘

早前金管局入市接港元沽盤，無阻本地銀行繼續推出定存優惠，數字銀行PAObank公布，由即日起至2025年7月31日，PAObank全新個人合資格客戶使用推薦碼【PAOBPR】開立PAObank個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造一個月港幣定期存款，首5萬元存款可享16厘年利率，另外，全新個人合資格客戶更可享三個月港幣定存Bonus Offer，存款額為5萬至20萬元即可獲額外0.5厘定期存款年利率。

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匯立銀行（WeLab Bank）表示，7月迎來5周年，推出美元及港元定期存款年利率最高5厘優惠。由即日起至7月31日，新客戶及現有客戶，開立2個月美元定存，年息最高5厘，起存額10美元。港元定存方面，由7月7日至31日，全新客戶使用指定推薦碼「WBDAY5」開立WeLab Bank帳戶，並設立1個月港元定期存款，可享5厘年利率，適用於5萬港元本金。

另外，大新銀行下調3個月港元定存年息至1.4厘，起存額為20萬元，適用於VIP客戶透過分行以新資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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