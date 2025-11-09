定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達2.75厘，數銀推新客1個月16厘

港元拆息普遍向下，不過多間本地銀行先後上調港元定存年息，以搶先吸納更多港元資金。當中，星展銀行上調2個月港元定存年息至2.75厘，起存額為20萬元，顧客需要透過分行辦理。至於工銀亞洲2個月港元定存年息亦繼續維持2.6厘，起存額為300萬元，適用於「理財金戶口」之個人客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話方式辦理。

大新銀行亦分別上調3個月及6個月港元定存年息0.1厘，至2.5厘及2.6厘，起存額為10萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

數字銀行PAObank較早前表示，至2025年11月30日，全新個人合資格客戶使用推薦碼【PAOBPR】開立PAObank個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造一個月港元定期存款，首5萬元即可享16厘年利率高息優惠。

華僑亦上調3個月港元定存年息至0.2厘至3.2厘，起存額為100萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。若另外再存入新資金100萬至300萬，3個月可得全新資金獎賞高達1480元（相等額外0.2厘年利率）即總年利率高達3.4厘；如再存入300萬以上3個月可得全新資金獎賞高達6165元（相等額外0.5厘年利率），即總年利率高達3.7厘。

表列各大銀行定存息率：

撰文：經濟通採訪組

