【綠色債券】綠色債券攻略懶人包

政府公布將發行第二批綠色零售債券，是次債券的發行年期為三年，每手申請價為1萬元，發行額為150億元，可視乎市場情況，提高至最多200億元，每6個月付息，保底息率升至4.75厘，創綠債息率新高，較不少本地銀行的港元定存更為吸引。認購期為今年9月18日（星期一）上午9時至28日（星期四）下午2時，發行日為10月10日，並於10月11日在港交所上市。

銀行券商提供綠債優惠

不少本地銀行及券商也趁著是次綠債的高息，推出不同優惠來吸引更多市民認購，除了豁免認購手續費、代收利息費以及到期贖回費等多項費用外，更有銀行推出大抽獎，市民有機會贏取最新型號iPhone或1萬元的AppleStore禮品卡等。

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專家建議認購5至10手 不建議「沽舊換新」

證券界人士預期今次綠債反應將較去年熱烈，建議每人認購4-5手，認為今次綠債利率定價較港元定存吸引，但不建議綠債「沽舊換新」以追求更高的息率，因相關舉動或會引致虧損，料綠債首日價格或升至約101元水平。業界普遍則建議每人可認購5至10手。

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綠債首日反應熱烈 有市民認購高達300手涉近2億

中銀香港(02388)個人數字金融產品部助理總經理兼基金及債券業務處主管梁美怡表示，該行綠色零售債券首日認購反應理想，人均申請認購10手，較往年的7手為多，客戶主要透過電子渠道申請。

滙豐發言人表示，在保證息率達4.75厘的情況下，新一批綠色零售債券開售首日認購反應熱烈，客戶平均認購金額高於去年綠債開售首日的水平。

恒生銀行(00011)投資及財富管理部主管連錦東表示，客戶認購政府發行的第二批綠色零售債券反應十分熱烈，首日總認購人數及認購金額均超越首批綠債紀錄，當中透過各個數碼渠道認購的客戶比例亦顯著上升，反映ESG主題及綠色金融，而又能提供穩定回報的產品對市場具有相當吸引力。

渣打香港公布，新一批綠色零售債券昨日開售，在保證息率達4.75厘的情況下，該行客戶認購反應理想，首日平均認購手數較去年增加近3成，而7成以上客戶透過網上渠道遞交申請。

耀才證券(01428)行政總裁許繹彬表示，耀才首天的認購人數及額度已超越去年，吸引了接近1.3萬人申請，大多認購10手至15手，更有客戶認購高達300手，涉及近2億元。由於主要認購對象為「好息」的客戶，故八成半以上為現金認購。

撰文：經濟通採訪組

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