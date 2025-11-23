  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

定期存款 | 一周定存合集，港元定存現減息潮，6間銀行險守3厘水平，滙豐恒生3個月存息最高達3.1厘

23/11/2025

　　美國12月減息預期降溫，近期HIBOR有所回落，港元定存現減息潮，惟仍有6間銀行有3厘高息之選。其中，東亞銀行全新BEA GOAL或升級客戶3個月存息下調0.3厘至2.55厘，起存額由1000元至10萬元；至尊理財客戶及顯卓私人理財或顯卓理財客戶3個月存息亦同步下調0.3厘至2.45厘及2.5厘，起存額由1萬元起。

 

定期存款 | 一周定存合集，港元定存現減息潮，6間銀行險守3厘水平，滙豐恒生3個月存息最高達3.1厘

（資料圖片）

 

　　招商永隆銀行下調3個月存息至最高2.55厘，起存額由50萬元起；而門檻較低3個月存息則可享2.5厘，起存額由1萬元至50萬元，上述兩項定存均屬一點通存款利率。星展銀行下調2個月存息至2.3厘，起存額由20萬元起，客戶可透過分行辦理定存。

 

　　數字銀行方面，天星銀行亦有下調存息，該行3個月存息達2.4厘，6個月則可享2.6厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

南商2個月存息達3.08厘，滙豐恒生特選客3個月3.1厘

 

　　雖然部分港銀下調定存息，惟仍有多間銀行險守3厘定存水平。其中，南商2個月存息達3.08厘，起存額由10萬元至300萬元，合資格客戶於推廣期內成功認購基金或股票掛勾產品或一手巿場債券或投保人壽保險即可享有定期優惠，推廣期直至11月30日。

 

　　滙豐銀行3個月及6個月存息達2.4厘，特選客戶以5萬元新資金開立3個月港元定存，可獲相等於0.7厘年利率的額外獎賞，即存息最高達3.1厘，優惠期至12月。恒生特選客戶透過網上或手機App辦理3個月定存可享3.1厘年利率，起存額100萬元起。

 

　　另外，星展銀行設特選客戶網上新資金定期專屬優惠，特選個人客戶完成合資格產品交易後以新資金透過網上開立定期存款可享專屬總年利率，其中4個月及6個月定存均可享3.3厘，起存額20萬元至3000萬元。

 

華僑銀行3個月定期最高可達3.5厘

 

　　華僑銀行3個月定存雖下調0.2厘但仍有3厘水平，起存額由100萬元，全新宏富理財客戶透過分行以新資金100萬開立3個月定期可享3厘，另外再存入新資金100萬至300萬3個月可得全新資金獎賞高達1480元，相等額外0.2厘年利率，即總年利率高達3.2厘；如再存入300萬以上3個月可得全新資金獎賞高達6165元，相等額外0.5厘年利率，即總年利率高達3.5厘。

 

　　數銀PAObank提供3個月3.1厘定存，6個月則達3厘，起存額由100元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。匯立銀行6個月存息最高達3.05厘，3個月及12個月亦可享3厘定存年利率，起存額由10元至100萬元，新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理。

 

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優惠

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

00968

信義光能

3.110

異動股

08583

嘉鼎國際集團股權

0.123

異動股

02268

藥明合聯

68.050

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00968 信義光能
  • 3.110
  • 08583 嘉鼎國際集團股權
  • 0.123
  • 02268 藥明合聯
  • 68.050
  • 00868 信義玻璃
  • 8.560
  • 06829 龍昇集團控股
  • 2.500
股份推介
  • 00939 建設銀行
  • 8.180
  • 目標︰$9.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.960
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 9.660
  • 目標︰$11.40
  • 00941 中國移動
  • 86.750
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 11.940
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.700
  • 00222 閩信集團
  • 3.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.360
  • 00388 香港交易所
  • 413.800
  • 01347 華虹半導體
  • 66.400
報章貼士
  • 00321 德永佳集團
  • 0.980
  • 目標︰--
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.960
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 146.400
  • 目標︰$164.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/11/2025 09:25  《異動股》零跑汽車高開逾3%，獲納入科指成份股取代ASMPT

24/11/2025 09:23  美聯儲復釋放減息預期，恒指高開232點報25452，網易新東方領漲

24/11/2025 09:15  《盤前攻略》儲局安撫市場奏效美股反彈，減息預期難言明朗港股未見穩

24/11/2025 08:47  【中日關係】據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來

24/11/2025 07:52  《國金頭條》聯儲局高層鴿派言論推升大市，唯美股周線仍全面下挫

24/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒０５億元，買騰訊沽盈富基金

24/11/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】摩通大升百度目標逾七成兼升級，野村削舜宇目標四成兼降級

24/11/2025 11:33  《財資快訊》美電軟報７﹒７８２６，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

中日關係 | 據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

車股相關｜廣汽機器人業務有睇頭？新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 百度、京東、網易、名創優品、寧德及鋰電股最新評級/目標價，一click就知道新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

11.16「長者日」優惠｜於百佳、屈臣氏、豐澤 用樂悠咭購物 可享9折／95折
人氣文章

Shopping What’s On

十五運會特許商品開賣｜球類公仔盲盒＋運動巾＋別注版XO醬禮盒登場
人氣文章

影視娛樂

11月新片速遞：舒淇首執導《女孩》奪獎，馮德倫力撐，威尼斯影后辛芷蕾《日掛中天》，探討原諒與愛
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《暴蜂尼亞》：真相與謊言在於人本身所相信的事實 1
人氣文章

港女講男．妮洛

分手就該當面說？在電話中告別，或許是對雙方的保障？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

Situationship的年代：不確立關係，是對愛情覺醒抑或自我逃避？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 54歲張文慈繼母離世返港陪父親，成長坎坷曾遭性侵影響星途
人氣文章
濕疹食療推薦｜濕疹、蕁麻疹與免疫腸胃有關，中醫推介1款茶飲助改善皮膚問題
人氣文章
名人健康｜王嘉爾公開停工1年真相：被騙財患抑鬱陷人生低谷，一度不想活下去
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2025 12:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2025 12:57
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2025 12:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/11/2025 12:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態24/11/2025
中日關係 | 據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區