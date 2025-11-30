  • 會員
定期存款 | 一周定存合集，富融兩周港元定存高達25厘

30/11/2025

定期存款 | 一周定存合集，富融兩周港元定存高達25厘

 

　　富融銀行推「快閃星期一新客戶」優惠，新客戶在2025年12月5日前，輸入指定邀請碼開立戶口並存入新資金5萬元，即可享Flash Monday中「新客專屬」的年利率25厘的14天定期存款。

 

　　交銀香港上調3個月港元定存年息0.1厘至2.9厘，起存額為100萬元，適用於快閃「網上新資金定期存款」:通達私人財富／通達理財／交銀理財個人客戶，透過電子渠道辦理。建行亞洲均上調3個月及6個月港元定存0.25厘，起存額為100萬元，適用於客戶以新資金辦理。

 

　　富邦上調1個月及6個月港元定存年息0.6厘及0.1厘，分別至2.6厘及2.9厘，起存額為50萬元，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps辦理。

 

　　數字銀行Mox Bank上調12個月港元定存0.6厘至3厘，存額由1元至300萬元，適用於客戶透過手機Apps以新資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

