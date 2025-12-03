定期存款 | PAObank新客一個月港元定存享18厘爆息優惠，創興銀行3個月最高3.1厘

市場預期本月美國將減息，本地銀行上調港元定存年息，搶佔港元資金，創興「雲利率」客戶透過網上銀行以新舊資金辦理，全新客戶經手機Apps「遙距開戶」成功開戶後，並透過手機Apps／網上理財以新資金開立首筆3個月定期存款（年息2.7厘）可享「雲利率」額外0.4厘特優年利率，起存額為50萬元。

（資料圖片）

工銀亞洲「綜合戶口」、「e時代」及「理財金戶口」之客戶透過網上銀行或手機Apps；「理財金戶口」或「工銀財富」之客戶以新資金80萬元或以上，於分行辦理可享98日2.95厘，188日2.5厘，適用於工銀財富/理財金客戶。

PAObank獲推薦的新客1個月定存享18厘息

數字銀行PAObank公布，由即日起至2025年12月31日，全新個人合資格客戶使用推薦碼開立PAObank個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造一個月港元定期存款，首5萬元即可享16厘年利率高息優惠。

另外，PAObank推出「開戶迎新大激賞」第二期，由即日起至2025年12月31日期間，只要闖過第一關、成為PAObank客戶，並於個人銀行手機應用程式內的相關頁面內，分享專屬推薦碼予親友，被推薦人為全新合資格客戶以專屬推薦碼成功開立全新個人戶口，於活動期間即享一個月港元定存爆息，首5萬元即享18厘。

被推薦人成功開戶並敍造5萬港元或以上定期存款，推薦人亦可即獲500元現金獎賞，最高可獲5000元現金獎賞。活動期間推薦最多新客戶的首三名推薦人，更可額外獲得3000元、2000元以及1000元現金獎賞，即推薦人總獎賞可高達8000元。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇