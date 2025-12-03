  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

定期存款 | PAObank新客一個月港元定存享18厘爆息優惠，創興銀行3個月最高3.1厘

03/12/2025

　　市場預期本月美國將減息，本地銀行上調港元定存年息，搶佔港元資金，創興「雲利率」客戶透過網上銀行以新舊資金辦理，全新客戶經手機Apps「遙距開戶」成功開戶後，並透過手機Apps／網上理財以新資金開立首筆3個月定期存款（年息2.7厘）可享「雲利率」額外0.4厘特優年利率，起存額為50萬元。

 

定期存款 | PAObank新客一個月港元定存享18厘爆息優惠，創興銀行3個月最高3.1厘

（資料圖片）

 

　　工銀亞洲「綜合戶口」、「e時代」及「理財金戶口」之客戶透過網上銀行或手機Apps；「理財金戶口」或「工銀財富」之客戶以新資金80萬元或以上，於分行辦理可享98日2.95厘，188日2.5厘，適用於工銀財富/理財金客戶。

 

PAObank獲推薦的新客1個月定存享18厘息

 

　　數字銀行PAObank公布，由即日起至2025年12月31日，全新個人合資格客戶使用推薦碼開立PAObank個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造一個月港元定期存款，首5萬元即可享16厘年利率高息優惠。

 

　　另外，PAObank推出「開戶迎新大激賞」第二期，由即日起至2025年12月31日期間，只要闖過第一關、成為PAObank客戶，並於個人銀行手機應用程式內的相關頁面內，分享專屬推薦碼予親友，被推薦人為全新合資格客戶以專屬推薦碼成功開立全新個人戶口，於活動期間即享一個月港元定存爆息，首5萬元即享18厘。

 

　　被推薦人成功開戶並敍造5萬港元或以上定期存款，推薦人亦可即獲500元現金獎賞，最高可獲5000元現金獎賞。活動期間推薦最多新客戶的首三名推薦人，更可額外獲得3000元、2000元以及1000元現金獎賞，即推薦人總獎賞可高達8000元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

02788

創新實業

18.120

異動股

00800

文遠知行－Ｗ

23.120

異動股

00204

資本界金控

0.375

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02788 創新實業
  • 18.120
  • 00800 文遠知行－Ｗ
  • 23.120
  • 00204 資本界金控
  • 0.375
  • 02110 天成控股
  • 0.249
  • 02800 盈富基金
  • 25.940
股份推介
  • 02588 中銀航空租賃
  • 73.350
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 18.080
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.980
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.800
  • 目標︰$25.00
  • 00321 德永佳集團
  • 1.150
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 00763 中興通訊
  • 32.560
  • 01347 華虹半導體
  • 73.950
  • 00005 滙豐控股
  • 111.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.220
報章貼士
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.700
  • 目標︰$46.00
  • 02276 康耐特光學
  • 55.000
  • 目標︰--
  • 00590 六福集團
  • 26.100
  • 目標︰$27.80
熱炒概念股
即時重點新聞

03/12/2025 16:58  《盤後部署》成交萎縮恒指失守兩平均線，中電信現頭肩底可吼

03/12/2025 17:14  【宏福苑大火】死亡人數增至159人，年齡最少為1歲

03/12/2025 15:20  【宏福苑大火】保監局成立專責小組，目前找到約1100張產險保單及7600張壽險保單

03/12/2025 18:35  惠譽列萬科(02202)至負面評級觀察名單，表明不良債務交換風險上升

03/12/2025 14:27  南非Naspers旗下Prosus過去數月曾減持美團及騰訊，公司稱出售有欠潛力投資

03/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７９億元，買小米沽騰訊

03/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標價至138元，高盛升阿里健康目標一成

03/12/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７８３７，一周拆息較上日升至１﹒６…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 柬埔寨將對華試免簽，滬指連跌兩日，朱雀三號首飛回收失敗新文章
人氣文章

新聞>專訪

雷鼎鳴專訪｜中美爭鬥持續惟短期可控，GDP兩倍於美或逼華府退縮（有片）新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

宏福苑大火 | 保監局成立專責小組，目前找到約1100張產險保單及7600張壽險保單新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

聖誕好去處2025︱時代廣場《優獸大都會2》 角色打卡位＋電影場景＋互動體驗遊戲新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

幣弊與金金新文章
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

香港粉麵老字號田記粉麵廠｜堅守宗旨：絕不生產自己都不願食的麵條 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

婚外情的雙面擁抱：滿足了慾望，亦同時在製造傷痕
人氣文章

Beauty Feature

追夢不設年齡限制！從全職媽媽到自家美容院，註冊香薰治療師Peggy Wong：「大膽一點，你看到的風景會更加大」 新文章
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

米芝蓮三星法國餐廳回歸重現經典！奢華極致魚子醬龍蝦果凍、招牌慢煮法式頂級牛肉及鴨肝，聖誕華麗預告！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
宏福苑大火｜長者也有二次創傷，心理學家教你三個自我安撫方法 新文章
人氣文章
大埔宏福苑火災 │ DSE學生靠家人機警逃生，5分鐘後現場陷火海新文章
人氣文章
患癌警號 │ 癌患者真實分享5大身體狀況，恐是癌症先兆新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 19:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事03/12/2025
神州經脈 | 柬埔寨將對華試免簽，滬指連跌兩日，朱雀三號首飛回收失敗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算案爭議令英國施紀賢政府眾叛親離

03/12/2025 10:35

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區