定期存款 | 一周定存合集，銀行爭短存資金，PAObank新客一個月港元定存享18厘，建行亞洲三個月5.88厘

07/12/2025

　　市場預期美國聯儲局將於本月進行減息，本地銀行上調港元定存年息，爭奪短期資金。當中，PAObank延續1個月18厘年利率全新客戶優惠，是目前全城最高的1個月港元存息。建行亞洲亦提供一個月高達12厘港元定存息。

 

定期存款 | 一周定存合集，銀行爭短存資金，PAObank新客一個月港元定存享18厘，建行亞洲三個月5.88厘

（資料圖片）

 

PAObank獲推薦新客一個月港元定存享18厘

 

　　數字銀行PAObank表示，由今年12月3日至31日，全新個人合資格客戶使用推薦碼開立PAObank個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造一個月港元定期存款，首5萬元即可享16厘年利率高息優惠。

 

　　另外，PAObank推出「開戶迎新大激賞」第二期，由今年12月3日至31日期間，只要闖過第一關、成為PAObank客戶，並於個人銀行手機應用程式內的相關頁面內，分享專屬推薦碼予親友，被推薦人為全新合資格客戶以專屬推薦碼成功開立全新個人戶口，於活動期間即享一個月港元定存爆息，首5萬元即享18厘。

 

建行亞洲一個月高達12厘，三個月5.88厘

 

　　建行亞洲一個月及三個月港元定存分別維持12厘及5.88厘，適用於全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，以定額5萬元或10萬元（需完成開立證券戶口）開立定存，享一次性一個月12厘或3個月5.88厘，優惠期至明年1月2日。

 

中銀香港一個月存息最高4.8厘

 

　　中銀香港一個月港元定存息最高4.8厘，存額由1萬元至10萬元，適用於全新客戶透過手機Apps辦理。另外，富邦銀行重新推出港元兌換資金的定存優惠，由外幣換回港元再開立，1個月年利率達3.38厘，起存額為10萬港元。

 

天星銀行六個月港元定存2.35厘

 

　　至於天星銀行將三個月、四個月及六個月港元定存息率上調0.15厘，分別至2.2厘、2.25厘及2.35厘，起存額為1000元，涵蓋新舊客戶以新舊資金辦理。

 

定期存款 | PAObank新客一個月港元定存享18厘爆息優惠，創興銀行3個月最高3.1厘

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票

