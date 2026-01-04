定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲新推3個月港元定存6.88厘，PAObank一個月高達16厘

建行亞洲新推3個月港元定存年息至6.88厘，適用於全新客戶晉身成為建行（亞洲）「私人財富」客戶，以合資格資金（為客戶資產管理總值之10%，上限為等值50萬元）開立3個月定期存款，可享高達6.88厘特惠定存年利率。

PAObank一個月高達16厘

數字銀行PAObank公布，由即日起至2026年1月31日，合資格個人客戶使用推薦碼【PR2026】開立PAObank個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造一個月港元定期存款，首5萬元即可享16厘年利率高息優惠。

多家銀行下調存息，創興3個月降至2.5厘

創興下調3個月港元定存年息0.6厘至2.5厘，起存額為50萬元，適用於「全新客戶特優定期存款」全新客戶只需完成2個或以上指定項目：成功開立網上銀行，交齊文件並成功申請信用卡，完成投資風險評估問卷及開立投資帳戶，透過分行存入新資金50萬元起。

交銀香港下調1個月港元定存年息0.5厘至2.5厘，適用於快閃「網上新資金定期存款」，通達私人財富／通達理財／交銀理財個人客戶，透過電子渠道辦理。

中信銀行（國際）下調2個月港元定存年息0.3厘至2.58厘，適用於一般客戶，以新資金透過電子渠道辦理。

定期存款 | 華僑上調1個月港元定存年息至3.1厘，匯立3個月最高3厘

表列各大銀行定存息率：

撰文：經濟通採訪組

