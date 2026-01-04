  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲新推3個月港元定存6.88厘，PAObank一個月高達16厘

04/01/2026

　　建行亞洲新推3個月港元定存年息至6.88厘，適用於全新客戶晉身成為建行（亞洲）「私人財富」客戶，以合資格資金（為客戶資產管理總值之10%，上限為等值50萬元）開立3個月定期存款，可享高達6.88厘特惠定存年利率。

 

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲新推3個月港元定存6.88厘，PAObank一個月高達16厘

（資料圖片）

 

PAObank一個月高達16厘

 

　　數字銀行PAObank公布，由即日起至2026年1月31日，合資格個人客戶使用推薦碼【PR2026】開立PAObank個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造一個月港元定期存款，首5萬元即可享16厘年利率高息優惠。

 

多家銀行下調存息，創興3個月降至2.5厘

 

　　創興下調3個月港元定存年息0.6厘至2.5厘，起存額為50萬元，適用於「全新客戶特優定期存款」全新客戶只需完成2個或以上指定項目：成功開立網上銀行，交齊文件並成功申請信用卡，完成投資風險評估問卷及開立投資帳戶，透過分行存入新資金50萬元起。

 

　　交銀香港下調1個月港元定存年息0.5厘至2.5厘，適用於快閃「網上新資金定期存款」，通達私人財富／通達理財／交銀理財個人客戶，透過電子渠道辦理。

 

　　中信銀行（國際）下調2個月港元定存年息0.3厘至2.58厘，適用於一般客戶，以新資金透過電子渠道辦理。

 

定期存款 | 華僑上調1個月港元定存年息至3.1厘，匯立3個月最高3厘

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

00241

阿里健康

5.210

異動股

02179

瑞科生物－Ｂ

3.550

異動股

01725

中國技術集團

1.000

更多生財有道

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,382.39
    +319.10 (+0.664%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,858.47
    +12.97 (+0.189%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,235.63
    -6.36 (-0.027%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.467
變動率︰+7.817%
較港股︰-0.18%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升627.629
變動率︰+5.225%
較港股︰+0.74%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升83.470
變動率︰+4.436%
較港股︰+0.20%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.561
變動率︰-10.096%
較港股︰-7.72%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升150.300
變動率︰+15.031%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升38.340
變動率︰+9.857%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升26.370
變動率︰+7.239%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升147.560
變動率︰+7.223%
精選美股 More
ASML 阿斯麥
按盤價(USD)︰升1,163.780
變動率︰+8.779%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升39.380
變動率︰+6.721%
NVAX 諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升7.130
變動率︰+6.101%
TSM 台積電
按盤價(USD)︰升319.610
變動率︰+5.173%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/01/2026 09:47 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/01/2026 09:47 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00241 阿里健康
  • 5.210
  • 02179 瑞科生物－Ｂ
  • 3.550
  • 01725 中國技術集團
  • 1.000
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.980
  • 02628 中國人壽
  • 28.840
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 29.580
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 36.940
  • 目標︰$36.92
  • 02172 微創腦科學
  • 11.300
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 191.900
  • 目標︰$210.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.480
  • 目標︰$9.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 149.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.280
  • 00700 騰訊控股
  • 623.000
  • 06082 壁仞科技
  • 34.460
  • 00388 香港交易所
  • 415.800
報章貼士
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 10.410
  • 目標︰$11.90
  • 00699 均勝電子
  • 19.110
  • 目標︰$20.50
  • 03069 華夏恒生生科
  • 14.590
  • 目標︰$15.70
熱炒概念股
即時重點新聞

02/01/2026 08:29  【開市Ｇｏ】百度拆昆侖芯上市遞招股書，車企放榜，澳門上月賭收增15%

02/01/2026 08:02  《國金頭條》道指年終收市跌303點，標指連續第三年雙位數增長

02/01/2026 08:51  領展：宋俊彥與黃國祥組成臨時領導架構，將全球徵聘新任集團行政總裁

02/01/2026 08:39  小鵬汽車(09868)上月汽車交付量升2%，全年交付43萬輛升逾1倍

02/01/2026 08:26  蔚來(9866)上月交付4.8萬輛創月度新高，全年交付量升47%

02/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４９億元，買招行沽紫金

02/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】中國銀河恢復點評車股及內銀股，花旗維持小米目標

02/01/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日跌至２﹒５…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：恒指短期衝27000點機會大新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 美聯儲主席人選揭曉在即，港股強勁開局尋資金開年調倉啟示新文章
人氣文章

新聞>國際動態

國際要聞 | 馬杜羅被押解到紐約，特朗普稱美國將接管委內瑞拉新文章
品味生活
生活
人氣文章

女子愛財．唐德玲

家居保險三大保障怎樣買？
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

大掃除風水貼士︱棄掉憂傷記憶之物除晦氣，多餘電器、凶猛意象、尖角裝飾物改善磁場新文章
人氣文章

購物兵團

一田限時9折優惠！超市：單一消費滿$250／生活百貨：單一消費$1,000新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

再見2025！回顧這年是豐收滿滿，還是忙碌過後一場空？
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

速食愛情約會心理學！鏡子效應、水杯理論、名字魔法你掌握了多少？ 2
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

2025必回購護膚品清單：5款空瓶推薦！抗老保濕亮膚全包辦
健康好人生 Health Channel
人氣文章
佳節飲酒不傷身不面紅？中醫拆解酒前針灸2大穴位，有效護胃不易醉
人氣文章
山今老人解構秋葵營養價值！降三高、鞏固免疫系統、助消化樣樣得？涼拌秋葵簡單美味又有益
人氣文章
核心基群訓練｜5個平板支撐變化動作，提升身體靈活度新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/01/2026
港股 | 蕭猷華：恒指短期衝27000點機會大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

可重用火箭 | FOCUS | 萬星待發決勝運力，商業航天迎...

02/01/2026 14:09

大國博弈

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35

回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區