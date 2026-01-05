  • 會員
定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，恒生推7日定存高達5厘

05/01/2026

　　港元拆息近期回落，大型銀行本周率先下調港元定存利率，當中，滙豐銀行最新下調6個月港元定期存款年利率，由2.4厘減至2.1厘，減幅為30點子，適用於所有個人客戶新資金，包括卓越理財尊尚、卓越理財、HSBC One及其他客戶。

 

（資料圖片）

（資料圖片）

 

　　南商下調1個月港元定存年息0.75厘至2.25厘，起存額為100萬元，適用於「智優息定期存款」特選南商理財客戶：新舊客戶以新資金透過分行辦理，額滿即止。

 

　　星展下調1個月及2個月港元定存年息均至1.7厘，起存額為5萬元，適用於客戶透過網上銀行以新舊資金辦理。

 

恒生7日港元定存年息高達5厘

 

　　恒生推港元定存優惠，7日及1個月港元定存年息分別達5厘及3厘，適用於優越私人理財／或優越理財戶口「外幣定存年利率」綜合戶口客戶，透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財熱線或分行辦理指定貨幣之單一兌換交易，亦適用於優進理財戶口「外幣定存年利率」優進理財客戶，透過恒生個人e-Banking或恒生Mobile App辦理指定貨幣之單一兌換交易，並同時設立該貨幣之一星期定期存款。

 

渣打推出糧客戶6個月2.65厘

 

　　渣打推港元定存優惠，6個月港元定存年息達2.65厘，起存額為1萬元，適用於特選客戶特優定期存款（出糧客戶），透過網上理財／SC Mobile／分行／專線辦理。

 

　　招商永隆推港元定存優惠，6個月港元定存年息達2.65厘，存額由10萬元至1500萬元，適用於「即日快閃」定期優惠，只適用於今日10:00-19:00以新／現有資金辦理，先到先得，額滿即止。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

02635

諾比侃

420.000

異動股

01996

弘陽地產

0.028

異動股

00981

中芯國際

76.500

