  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

定期存款 | 一周定存合集，新年伊始銀行搶資金，中銀3個月定存最高3.1厘，匯立推7日高達20厘優惠

11/01/2026

　　新年伊始，各大銀行繼續加息吸納更多港元資金，中銀香港3個月港元定存年息高達3厘，適用於理財層級客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理，起存額50萬元。另外，對於中銀特選客戶而言，3個月港元定存年息可高達3.1厘，為發鈔行中最高。

 

定期存款 | 一周定存合集，新年伊始銀行搶資金，中銀3個月定存最高3.1厘，匯立推7日高達20厘優惠

 

華僑推定存生日優惠，88日或188日享2.88厘

 

　　華僑銀行推港元定存生日優惠，「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理；「新年幸運快閃定期優惠」，宏富理財客戶或非宏富理財客戶(如身份證/出生日期/護照號碼包含1個「8」字均可享有優惠)透過分行辦理，銀碼88.8萬元-288.8萬元：88日可享2.8%；188日可享2.68%，如銀碼288.8萬元以上：88日或188日可享2.88厘。

 

　　工銀亞洲上調3個月港元定存年息0.1厘至2.7厘，起存額為80萬元至300萬元，適用於「綜合戶口」、「e時代」及「理財金戶口」之客戶透過網上銀行或手機Apps。

 

　　中信銀行上調3個月港元定存年息0.2厘至2.75厘，起存額為10萬元，適用於一般客戶，以新資金透過電子渠道辦理。

 

匯立推7日高達20厘優惠，特選客一年最高2.7厘

 

　　數字銀行方面，匯立(WeLab Bank)推「新人專享高息定期」優惠，7日港元定存高達20厘，起存額1萬元，適用於新客戶透過「微信公眾號」或「好友分享」獲取推薦碼成功開戶後即享高息定期優惠，優惠期至2月底。另外，本周新推特選客戶定存年利率，3個月及6個月可享2.56厘及2.5厘，12個月最高可享2.7厘，特選客戶10元起存。

 

　　理慧銀行上調1個月港元定存年息1.9厘至2.4厘，起存額為5萬元，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，每位客戶最高總定期存款額為1000萬元。

 

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，恒生推7日定存高達5厘

 

　　表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

06862

海底撈

14.770

異動股

01299

友邦保險

83.700

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

80.350

更多生財有道

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,566.78
    +62.71 (+0.127%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,983.35
    +17.07 (+0.245%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,789.25
    +117.91 (+0.498%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.102
變動率︰+4.440%
較港股︰-0.39%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升640.388
變動率︰+4.054%
較港股︰+2.79%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升39.668
變動率︰+2.189%
較港股︰-0.08%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.248
變動率︰+2.089%
較港股︰+0.13%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升12.375
變動率︰+11.386%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升167.110
變動率︰+10.698%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升32.030
變動率︰+9.805%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升44.045
變動率︰+7.505%
精選美股 More
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升42.845
變動率︰+9.859%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升1.769
變動率︰+7.854%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升7.680
變動率︰+5.640%
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰跌21.825
變動率︰-5.805%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/01/2026 15:24 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/01/2026 15:24 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06862 海底撈
  • 14.770
  • 01299 友邦保險
  • 83.700
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 80.350
  • 03042 華夏比特幣
  • 11.160
  • 01903 JBB BUILDERS
  • 1.260
股份推介
  • 06680 金力永磁
  • 22.100
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 60.850
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 7.090
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 22.340
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 67.050
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.300
  • 00700 騰訊控股
  • 623.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.740
  • 09992 泡泡瑪特
  • 197.000
  • 00358 江西銅業股份
  • 44.400
報章貼士
  • 01126 德林國際
  • 8.410
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 223.200
  • 目標︰--
  • 02208 金風科技
  • 17.320
  • 目標︰$18.50
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02556 邁富時
  • 51.250
即時重點新聞

12/01/2026 17:02  《盤後部署》AI概念龍精虎猛港股成交三千億旺場，科技新貴IPO持續振市

12/01/2026 18:35  《新股上市》兆易創新(03986)暗盤收高40%，每手賺6480元

12/01/2026 16:32  據報榮耀將與泡泡瑪特(09992)聯名，本月19日發布首款潮玩手機

12/01/2026 14:30  【新股上市】強腦科技據報以保密形式提交香港IPO申請，擬集資數億美元

12/01/2026 14:35  【新股上市】彭博：小鵬汽車已聘銀行籌備飛行汽車業務在港IPO

12/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒０６億元，買快手沽中移動

12/01/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】花旗削舜宇目標逾一成，瑞銀大升平保目標兩成半

12/01/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７９４９，一周拆息較上日軟至２﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交3.6萬億創紀錄，人幣兩年半高，加拿大總理訪華新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 渣打香港3個月港元定存年息高達2.48厘，工銀亞洲2.85厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生 | 私有化後百億資金尋出路，恒生忠粉可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

NVIDIA搶攻自駕領域！Alpamayo能應對極端路況，免費開源下載！全面威脅Tesla FSD霸權？
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

包起上海小菜館大吃大喝！海派燻魚、三油鹹草葱油拌麵最正！新文章
人氣文章

娛樂

金球獎2026得獎名單｜童星Owen Cooper奪男配、《混沌少年時》奪4獎，Timothée Chalamet首封影帝新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

冬季羽絨穿搭推薦：上重下輕、同色穿搭、異材質疊搭，展現溫暖與時尚的完美平衡！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

鋼琴家 Alice Sara Ott 音樂會「John Field Nocturnes」：沉浸在夜色之中的孤獨
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

新年新髮型！短髮女星圖鑑：《Emily in Paris》Lily Collins意式短髮、孫藝珍減齡層次感、新垣結衣俐落金髮！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
季節性流感｜葛根湯：感冒初期服用最有效！亦可舒緩肩頸僵硬、肌肉疼痛
人氣文章
腎臟健康｜8成病人洗腎前一年都患高血壓，醫生揭5大常見「傷腎」食物
人氣文章
中風危機｜30歲男冬天沖熱水涼後腦中風，醫生提醒寒流2大行為要避免
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事12/01/2026
神州經脈 | A股成交3.6萬億創紀錄，人幣兩年半高，加拿大總理訪華
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高息定存 | 渣打香港3個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區