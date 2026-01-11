定期存款 | 一周定存合集，新年伊始銀行搶資金，中銀3個月定存最高3.1厘，匯立推7日高達20厘優惠

新年伊始，各大銀行繼續加息吸納更多港元資金，中銀香港3個月港元定存年息高達3厘，適用於理財層級客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理，起存額50萬元。另外，對於中銀特選客戶而言，3個月港元定存年息可高達3.1厘，為發鈔行中最高。

華僑推定存生日優惠，88日或188日享2.88厘

華僑銀行推港元定存生日優惠，「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理；「新年幸運快閃定期優惠」，宏富理財客戶或非宏富理財客戶(如身份證/出生日期/護照號碼包含1個「8」字均可享有優惠)透過分行辦理，銀碼88.8萬元-288.8萬元：88日可享2.8%；188日可享2.68%，如銀碼288.8萬元以上：88日或188日可享2.88厘。

工銀亞洲上調3個月港元定存年息0.1厘至2.7厘，起存額為80萬元至300萬元，適用於「綜合戶口」、「e時代」及「理財金戶口」之客戶透過網上銀行或手機Apps。

中信銀行上調3個月港元定存年息0.2厘至2.75厘，起存額為10萬元，適用於一般客戶，以新資金透過電子渠道辦理。

匯立推7日高達20厘優惠，特選客一年最高2.7厘

數字銀行方面，匯立(WeLab Bank)推「新人專享高息定期」優惠，7日港元定存高達20厘，起存額1萬元，適用於新客戶透過「微信公眾號」或「好友分享」獲取推薦碼成功開戶後即享高息定期優惠，優惠期至2月底。另外，本周新推特選客戶定存年利率，3個月及6個月可享2.56厘及2.5厘，12個月最高可享2.7厘，特選客戶10元起存。

理慧銀行上調1個月港元定存年息1.9厘至2.4厘，起存額為5萬元，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，每位客戶最高總定期存款額為1000萬元。

表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

