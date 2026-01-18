  • 會員
定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88厘，現有客戶12個月最高2.9厘

18/01/2026

　　踏入新一年部分銀行積極搶存，大行方面，中銀香港提供的3個月定存息高達3厘，6個月則可享2.8厘，起存額由100萬元起；至於100萬元以下該行亦提供3個月2.9厘，6個月2.7厘定存，適用於特選客戶以新舊資金辦理。

 

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88厘，現有客戶12個月最高2.9厘

（資料圖片）

 

建行亞洲港元新資金三個月定存享5.88厘

 

　　建行亞洲全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，以定額5萬元或10萬元（需完成開立證券戶口）開立定存享一次性1個月12厘或3個月5.88厘，優惠期至今年3月31日。

 

　　另外，渣打香港6個月港元定存年息達2.48厘，起存額為1萬元，適用於特選客戶特優定期存款（出糧客戶），網上理財／SC Mobile／分行／專線辦理。

 

　　短期定存方面，中信銀行1個月定存年利率由原先的2.49厘升至2.69厘，上調幅度達0.2厘，起存額由10萬元起，適用於一般客戶以新資金透過電子渠道辦理。

 

天星3個月大幅上調至2.7厘，PAObank高達3厘

 

　　部分數字銀行大幅上調港元定存息，當中天星銀行3個月、6個月以及一年期定存息均有上調，上調幅度由0.05厘至0.15厘。加幅最多為3個月定存，該定期年利率由原先的2.55厘上調至2.7厘，該行亦提供6個月及9個月2.8厘、12個月2.9厘定存，起存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　PAObank方面，由今年1月16日起至31日，PAObank個人客戶只需存入港元新資金，敘造三個月港元定期存款，即可享有3厘年利率，入場門檻只需100元，存款金額最多可達100萬港元。

 

　　富融銀行亦上調12個月港元定存年息0.4厘至2.4厘，起存額為1元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀亞洲2.85厘

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

