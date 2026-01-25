定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲1個月高達12厘，3個月5.88厘

市場對美國本月不減息的預期有所升溫，本地銀行繼續搶佔港元資金，建行亞洲推港元定存優惠，全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，以定額5萬元或10萬元（需完成開立證券戶口）開立定存享一次性1個月12厘或3個月5.88厘。

中信銀行（國際）上調1個月及3個月港元定存年息0.5厘分別至2.55厘及2.6厘，起存額10萬元，適用於一般客戶，以新資金透過電子渠道辦理。

大新上調3個月、6個月及12個月港元定存年息0.1分別至2.6厘、2.5厘及2.3厘，起存額為20萬元，適用於VIP客戶透過分行以新資金辦理。

數字銀行理慧銀行上調3個月港元定存年息0.15厘至2.65厘，起存額為5萬元，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

撰文：經濟通採訪組

