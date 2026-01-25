  • 會員
定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲1個月高達12厘，3個月5.88厘

25/01/2026

　　市場對美國本月不減息的預期有所升溫，本地銀行繼續搶佔港元資金，建行亞洲推港元定存優惠，全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，以定額5萬元或10萬元（需完成開立證券戶口）開立定存享一次性1個月12厘或3個月5.88厘。

 

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲1個月高達12厘，3個月5.88厘

（資料圖片）

 

　　中信銀行（國際）上調1個月及3個月港元定存年息0.5厘分別至2.55厘及2.6厘，起存額10萬元，適用於一般客戶，以新資金透過電子渠道辦理。

 

　　大新上調3個月、6個月及12個月港元定存年息0.1分別至2.6厘、2.5厘及2.3厘，起存額為20萬元，適用於VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

　　數字銀行理慧銀行上調3個月港元定存年息0.15厘至2.65厘，起存額為5萬元，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理。

 

定期存款 | 銀行推新優惠吸客，花旗3個月港元定存3.2厘，信用卡客享額外1厘回贈

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票

