定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存高達5厘，數字銀行匯立達20厘

美國聯儲局本周議息決定維持利率不變，符合市場預期，本港銀行繼續以較高利率搶佔港元資金。恒生一周港元定存年息高達5厘，適用於優越私人理財／或優越理財戶口「外幣定存年利率」綜合戶口客戶，透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財熱線或分行辦理指定貨幣之單一兌換交易，並同時設立該貨幣之一星期定期存款，起存額為1萬元，而優進理財戶口「外幣定存年利率」優進理財客戶起存額則需100萬元。

匯立一周高達20厘

數字銀行匯立（WeLab Bank）一周港元定存年息高達20厘，存額由1萬元至10萬元，適用於「新人專享高息定期」優惠，新客戶透過「微信公眾號」或「好友分享」獲取推薦碼成功開戶後即享高息定期優惠。

建行亞洲3個月高達6.88厘

建行亞洲3個月港元定存年息6.88厘，存額由1萬元至50萬元，適用於全新客戶晉身成為建行亞洲「私人財富」客戶，以合資格資金（為客戶資產管理總值之20%，上限為等值50萬港元）開立3個月定期存款，可享高達6.88厘特惠定存年利率。

定期存款 | 工銀亞洲98日港元定存年息高達2.75厘，188日2.5厘

表列各大銀行定存息率：

