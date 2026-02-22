  • 會員
定期存款 | 一周定存合集，馬年收息攻略，港元定存3個月最高6.88厘，新資金12個月2.9厘新高

22/02/2026

　　踏入馬年第一周，部分本地銀行繼續提供港元定存高息優惠，尤其是短期存款，3個月港元定存最高6.88厘，2個月定存高達6厘，而12個月亦有驚喜出現2.9厘新高。

 

（資料圖片）

 

建行亞洲3個月港元定存最高6.88厘

 

　　建行亞洲全新貴賓理財客戶透過致電分行/客戶經理或親臨分行，以100萬至250萬港元開立3個月定期存款，當中首20%金額享6.88厘特惠定存年利率，其餘80%金額則享另一定期存款利率，優惠期至3月底。

 

　　另外，建行亞洲全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，以定額5萬元或10萬元（需完成開立證券戶口）開立定存，享一次性1個月12厘或3個月5.88厘。

 

星展2個月高門檻最高6厘

 

　　星展銀行全新客戶經手機Apps開立戶口，輸入優惠碼「PM05」並存入新資金100萬至800萬元，2個月定期可享6厘年利率，額滿即止。

 

12個月港元定存最高2.9厘

 

　　數字銀行方面，富融銀行本周的新資金快閃定存，由周一中午至周日深夜，其中一款12個月港元定存，年利率是全城最高的2.9厘。該優惠是存入新資金便可開立，每份5萬港元，每人最多可搶60份，即本金可多達300萬元。

 

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存高達3.18厘，6個月達2.68厘

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

撰文：經濟通採訪組

人氣文章
貪靚惹禍｜美甲暗藏5大健康危機，恐增皮膚癌風險，醫生揭安全次數上限
人氣文章
防癌食物名單曝光｜美國癌症基金會公佈30種抗癌食材，香港每日40人癌症死亡 新文章
人氣文章
口腔護理與整體健康：研究揭用牙線可預防牙齦炎，掌握正確刷牙方法與時間






