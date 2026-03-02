  • 會員
定期存款 | 富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAObank一個月15厘起存額加碼至10萬

02/03/2026

　　美國及以色列對伊朗發動軍事打擊，地緣政治局勢升溫，港股今日（2日）下挫，料股市將持續波動，而定期存款是最穩妥的保本產品。多家本地銀行今日推出港元定存優惠，以搶佔港元資金。

 

定期存款 | 富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAObank一個月15厘起存額加碼至10萬

（ 富融銀行網頁截圖）

　　

PAObank新客1個月港元定存享15厘

 

　　數字銀行PAObank最新公布，由即日起至2026年3月31日期間，PAObank客戶於個人銀行手機應用程式的相關頁面內，分享專屬推薦碼予親友，被推薦人為全新合資格客戶以專屬推薦碼成功開立全新個人戶口，於活動期間即享1個月港元15厘定存，存款金額上限更加碼至10萬元。

 

　　被推薦人只要於推廣期內成功開戶並完成1萬港元或以上定期存款，推薦人即可獲500元現金獎賞，最高可累積至10000元現金獎賞（即計算最多20位成功推薦）。於推廣期內，推薦最多新客戶的首三名推薦人，更可額外獲得2888元、1888元以及888元現金獎賞，總獎賞高達12888元。

 

　　此外，由即日起至2026年3月31日，全新合資格客戶憑特定推薦碼開立個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造1個月港元定期存款，存款金額上限同樣升級至10萬港元，可享12厘年利率。

 

富融銀行推快閃推廣，2周港元定存年利率25厘

 

　　富融銀行推出「快閃星期一每周定存」活動推廣，客戶以合資格新資金即可搶優惠，每人限搶1份，活動於每周一中午12時正至每周五中午12時正進行，搶完即止；另外，全新客戶於2026年5月3日前，輸入特定邀請碼開立戶口並存入新資金，即可享Flash Monday中《新客專屬》2周港元定存年利率25厘（本活動不適用於內地訪港旅客）

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？

