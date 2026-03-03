  • 會員
定期存款 | 大新銀行推出高達2.8厘存款年利率優惠

03/03/2026

　　大新銀行宣布推出一系列存款年利率優惠，包括「52周儲蓄挑戰」的「夢想成真」零存整付儲蓄計劃、以及可穩定收息的「悅出本息」定期存款，特優年利率高達2.8厘。

 

（ 大新銀行網頁截圖）

 

　　即日起至2026年3月31日，全新存款客戶成功開立12個月存款期或參加「52周儲蓄挑戰」之「夢想成真」零存整付儲蓄計劃，並符合指定要求，可享特優年利率高達2.8厘，存款期可選12、18、24、30或36個月，或52星期；同時門檻較低，每月500港元或每星期100港元即可開始。

 

　　「悅出本息」定期存款優惠方面，即日起至2026年3月31日，全新存款客戶成功開立12個月之「悅出本息」定期存款，存款額為10萬至50萬港元，可享特優年利率高達2.8厘，存款期可選12、18或24個月，每月只提取利息，或每月提取部分本金及利息。

 

　　大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，良好儲蓄習慣是實現個人目標的重要一環，無論是應付短期開支，還是規劃長遠退休生活，均息息相關。希望透過提供靈活存款期及供款方式的儲蓄產品，協助客戶輕鬆開展儲蓄大計。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

