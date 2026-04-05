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定期存款 | 一周定存合集，華僑銀行新優惠3個月享2.88厘，建行亞洲高達6.88厘

05/04/2026

　　復活節長假期前港元拆息大多反彈，本港銀行推出港元定存優惠，以搶佔更多港元資金。建行亞洲3個月定期存款，可享高達6.88厘特惠定存年利率，適用於全新／晉身成為私人財富客戶，以合資格資金（為客戶資產管理總值之20%，上限為等值50萬港元）。

 

 

（資料圖片）

 

　　華僑銀行推出全新宏富理財「定存一口價獎賞」定期優惠，合資格全新宏富理財客戶之指定定期存款金額可享3個月定期存款優惠年利率包括相對應之現金獎賞組成。3個月定期存款優惠年利率2.3厘，如存款100萬—300萬或以下可享2.6厘（包括相對應之現金獎賞），存款300萬—500萬或以下可享2.88厘（包括相對應之現金獎賞），每名合資格客戶於推廣中僅可享現金獎賞一次。

 

　　數字銀行天星銀行12個月港元定存年息高達2.65厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，存款額1000元至500萬元。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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