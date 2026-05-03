定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀「加息潮」，富融銀行新客享2星期25厘，平安數字銀行12個月2.75厘新高

美國聯儲局繼續按兵不動，香港銀行本周積極推出定存優惠爭奪存款，市場上不乏多個高息定存之選。其中，富融銀行全新客戶於2026年5月3日前，輸入邀請碼「Flash2026」開立戶口並存入新資金，即可享Flash Monday中《新客專屬》2星期港元定存年利率25厘，留意該活動不適用於內地訪港旅客。

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另外，全新富融銀行客戶如被推薦開戶，用戶在使用邀請碼開戶後會獲得一張20厘定期加息券，適用於1星期港元定存，加上基本年利率1厘，合共為21厘。存款金額為1萬元至10萬元。

建行亞洲3個月6.88厘全城最高

3個月定存方面，全城最高仍然屬建行亞洲，全新或晉身成為私人財富客戶，以合資格資金（為客戶資產管理總值之20%，上限為等值50萬元）開立3個月定期存款，可享高達6.88厘特惠定存年利率。至於較低入場門檻的3個月定存，全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，以定額5萬元（需完成開立證券戶口）開立定存享一次性3個月5.88厘，優惠期至2026年6月30日。

平安數字銀行新資金12個月高達2.75厘

平安數字銀行推出港元定存快閃優惠，昨日起至本月30日，現有資金1個月港元定存2.4厘；3個月港元定存2.7厘，適用於任何資金。另外，新資金6個月港元定存可享2.6厘，現有資金亦有2.5厘。12個月港元定存2.75厘，適用於新資金，而現有資金則有2.5厘。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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