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定期存款 | 一周定存合集，大新3個月港元定存年息高達3.3厘，中銀香港特選客享2.6厘

10/05/2026

　　最近港元拆息有所回升，市場對港元資金的需求有所增加，本地銀行推出港元定存優惠，以吸納更多港元資金。當中，大新銀行3個月港元定存年息高達3.3厘，適用於「WOW港元定期存款優惠」，合資格之全新VIP客戶一個月內未曾持有銀行戶口，必須於今年6月至2027年1月期間維持戶口結存不少於100萬元，以新資金成功開立指定存款金額之定期存款。

 

定期存款 | 一周定存合集，大新3個月港元定存年息高達3.3厘，中銀香港特選客享2.6厘

（資料圖片）

 

中銀香港特選客3個月及6個月享2.6厘及2.5厘

 

　　中銀香港3個月及6個月港元定存年息分別達2.3厘及2.2厘，起存額為1萬元，適用於特選出糧客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。至於理財層級客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理，則起存額則需50萬元。至於特選客戶方面，3個月及6個月港元定存年息可高達2.6厘及2.5厘，存款額需100萬元。

 

WeLab Bank推快閃優惠，特選客2年期高達2.8厘

 

　　數字銀行方面，WeLab Bank推出港元定存快閃優惠，3個月、6個月、12個月年息分別高達2.7厘、2.45厘以及2.65厘，而18個月及24個月分別達2.75厘及2.8厘，適用於特選客戶，起存額為10元，不分新舊資金。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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