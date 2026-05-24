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定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，滙豐3個月高達2.435厘獎賞錢定期存款，南商一個月3.48厘

24/05/2026

　　港元定存加息戰升溫，本周多家本地銀行推新優惠及上調港元定存年息，當中，滙豐銀行推出「獎賞錢」定期存款，港元年利率高達2.435厘，美元利率則高達3.54厘。另外，中資行南商推一個月3.48厘，信銀國際6個月及12個月亦加至2.65厘。

 

定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，滙豐3個月高達2.435厘獎賞錢定期存款，南商一個月3.48厘

（資料圖片）

 

滙豐3個月港元定存高達2.435厘

 

　　滙豐的「獎賞錢」定期存款，只限透過HSBC HK App開立，起存額為1萬港元或2000美元，必須為新資金。3個月及6個月港元年利率分別為2.435厘及2.215厘，美元利率則為3.54厘及3.425厘。以上均不分客戶層，由HSBC One至滙豐卓越理財尊尚、至其他客戶都一樣。

 

　　滙豐指，等值年利率根據基本年利率及預先發放「獎賞錢」的價值（以每1「獎賞錢」可抵銷價值港幣1元的交易金額為基準）合併計算得出。

 

南商1個月高達3.48厘，信銀國際6個月加至2.65厘

 

　　南商推出「新客戶專享定期存款」港元定存優惠，1個月港元定存年息高達3.48厘，存額為1萬元至15萬元，新客戶需於2026年5月20日至2026年9月30日期間成功開立帳戶後透過網上銀行或手機Apps辦理定期。

 

　　中信銀行國際本周一度將3個月定存加至2.7厘，最新調整至2.68厘，而6個月及12個月均加至2.65厘。起存額1萬元，以新資金透過電子渠道辦理。另外，東亞銀行低門檻3個月、6個月及12個月分別為2.45厘、2.55厘及2.55厘，起存額10萬元，適用於全新顯卓理財客戶；至於起存額200萬元，3個月、6個月及12個月港元定存則高達2.5厘、2.6厘及2.6厘。

 

平安數字銀行6個月加至2.7厘，MOX一年期亦享2.7厘

 

　　另外，平安數字銀行6個月港元定存加至2.7厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元。另外，MOX Bank12個月加至2.7厘，適用於客戶透過手機Apps以新資金辦理，每位客戶最多可開立10筆定期存款，另36個月及48個月勻享2.3厘。

 

定期存款 | 滙豐推獎賞錢定期存款優惠，3個月港元定存高達2.435厘，平安數字銀行6個月加至2.7厘

 

定期存款 | 南商低門檻1個月港元定存高達3.48厘，信銀國際3個月加至2.7厘

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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