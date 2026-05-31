定期存款 | 一周定存合集，5家銀行3個月港元定存達3厘或以上，富融銀行一周定期高達21厘

美國加息預期升溫，本地銀行上調港元定存年息，以搶佔更多港元資金，數字銀行富融銀行推全新客戶優惠，留意需為被推薦開戶，用戶在使用邀請碼開戶後會獲得一張20%定期加息券，適用於1星期港元定存，加上基本年利率1%，合共為21厘。存款金額為1萬港元至10萬港元。

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5家銀行3個月達3厘或以上，建行亞洲6.88厘全城最高

有5家銀行3個月港元定存達3厘或以上，當中，以建行亞洲以6.88厘全城最高。該行全新／晉身成為私人財富客戶，以合資格資金（為客戶資產管理總值之20%，上限為等值50萬港元）開立3個月定期存款，可享高達6.88厘特惠定存年利率，優惠期至2026年7月2日。另外，起存額1萬元至不足100萬元，3個月港元定存年息則由2.65厘上調至2.7厘，適用於新客戶。

工銀亞洲3個月3.88厘，信銀國際加至2.7厘

另外，合資格新客戶於推廣期內透過中國工商銀行（亞洲）手機銀行「e開戶」開立綜合戶口，並經手機銀行「e定存」功能成功開立3個月港元定期存款，可享3.88厘特惠年利率，起存額1000元至10萬元。

南洋商業銀行3個月有3.08厘，適用於「多元配置．多元賞息」:合資格客戶於推廣期內成功認購基金或股票掛勾產品或一手巿場債券或投保人壽保險即可享有定期優惠。

中信銀行國際亦上調3個月港元定存年息由2.68厘至2.7厘，起存額為1萬元，適用於一般客戶，以新資金透過電子渠道辦理。

富邦銀行及平安數字銀行6個月高達2.8厘

富邦銀行6個月港元定存高達2.8厘，起存額50萬元，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps或分行辦理，額滿即止。平安數字銀行6個月港元定存亦有2.8厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元。

另外，數字銀行象象銀行上調6個月港元定存年息由2.5厘至2.55厘，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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