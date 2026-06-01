定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星展新資金4個月3厘

本港銀行6月繼續推高息港元定存吸客，當中，中銀香港3個月港元定存年息高達2.6厘、4個月2.65厘以及7個月2.7厘，起存額為50萬元，適用於理財層級客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理。對於特選客戶，3個月及4個月港元定存分別達2.8厘及2.85厘，7個月更高達2.9厘。

（資料圖片）

星展特選客戶新資金4個月港元定存享3厘

星展香港特選客戶定期存款優惠方面，合資格DBS Account或星展豐盛理財戶口客戶於推廣期內成功登記推廣優惠並以合資格新資金開立50萬港元及/或6.5萬美元或以上的4或6個月網上定存，可享總年利率港元定存3厘及美元定存4厘。

除了新資金優惠，特選星展豐盛理財戶口或DBS Account客戶成功登記並透過分行或網上開立100萬港元及/或12.8萬美元或以上的4或6個月定存，可享總年利率港元定存2.8厘及美元定存3.8厘。

平安數字銀行新客戶8厘年利率

另外，平安數字銀行推出優惠，全新客戶成功開立平安數字銀行個人儲蓄存款帳戶，除了即時解鎖雙重8厘高息存款優惠，包括尊享港元活期存款年利率達8厘，以及一個月港元定期存款年利率亦可獲8厘之外，客戶更可獲得額外200元現金迎新獎。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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