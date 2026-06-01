  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星展新資金4個月3厘

01/06/2026

　　本港銀行6月繼續推高息港元定存吸客，當中，中銀香港3個月港元定存年息高達2.6厘、4個月2.65厘以及7個月2.7厘，起存額為50萬元，適用於理財層級客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理。對於特選客戶，3個月及4個月港元定存分別達2.8厘及2.85厘，7個月更高達2.9厘。

 

定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星展新資金4個月3厘

（資料圖片）

 

星展特選客戶新資金4個月港元定存享3厘

 

　　星展香港特選客戶定期存款優惠方面，合資格DBS Account或星展豐盛理財戶口客戶於推廣期內成功登記推廣優惠並以合資格新資金開立50萬港元及/或6.5萬美元或以上的4或6個月網上定存，可享總年利率港元定存3厘及美元定存4厘。

 

　　除了新資金優惠，特選星展豐盛理財戶口或DBS Account客戶成功登記並透過分行或網上開立100萬港元及/或12.8萬美元或以上的4或6個月定存，可享總年利率港元定存2.8厘及美元定存3.8厘。

 

平安數字銀行新客戶8厘年利率

 

　　另外，平安數字銀行推出優惠，全新客戶成功開立平安數字銀行個人儲蓄存款帳戶，除了即時解鎖雙重8厘高息存款優惠，包括尊享港元活期存款年利率達8厘，以及一個月港元定期存款年利率亦可獲8厘之外，客戶更可獲得額外200元現金迎新獎。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

02442

怡俊集團控股

45.600

異動股

01810

小米集團－Ｗ

29.620

異動股

02800

盈富基金

26.320

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02442 怡俊集團控股
  • 45.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 29.620
  • 02800 盈富基金
  • 26.320
  • 01399 銳信控股
  • 0.560
  • 00005 滙豐控股
  • 147.200
股份推介
  • 02618 京東物流
  • 13.570
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 13.050
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 26.580
  • 目標︰$28.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 29.920
  • 目標︰$36.50
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.450
  • 目標︰$5.74以上
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 481.600
  • 00100 MINIMAX-W
  • 667.500
  • 00981 中芯國際
  • 81.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.900
  • 00992 聯想集團
  • 26.580
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 28.700
  • 目標︰$32.00
  • 06088 FIT HON TENG
  • 9.070
  • 目標︰$11.00
  • 02269 藥明生物
  • 35.140
  • 目標︰$40.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/06/2026 16:13  恒指升640點收報26038連破多條平均線，成交3738億，騰訊乘AI突破迎爆發

02/06/2026 16:50  【本港經濟】本港今年四月零售業總銷貨價值的臨時估計為314億元按年升8.6%，遜預期

02/06/2026 16:02  光大證券料港股下半年有機會再試今年高位，下半年恒指目標28000點

02/06/2026 15:38  重磅科技股強勢恒指升破26000，騰訊飆一成，美團績後升9%

02/06/2026 12:38  恒地李家誠：預期今年本港樓價升5-10%，視乎物業銷售表現或會增加派息

02/06/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入46.57億元，買康方生物沽聯想集團

02/06/2026 09:02  【大行炒Ｄ乜】美團績後大行目標變動不大，花旗狠削老鋪黃金目標四成

02/06/2026 16:28  《財資快訊》美電穩報7.8381，隔夜拆息較上日微軟至2.05%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

ETF | 張健朗：宇樹上市部署科創板ETF緊跟熱潮，英偉達風頭正旺可部署ETF新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新能源車 | 比亞迪上月銷量回升，零跑交付破8萬創新高，新能源車股追落後邊隻最值博？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

3分鐘熱炒股點評 | 攜程插水勿死守，專家教你止蝕換馬策略新文章
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

馬英九失智疑雲，觸發藍營再內鬥新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

6月A股（一）新文章
人氣文章

威少看世界．張少威

狠人特朗普，有權用到盡新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《黑袍糾察隊》——他擁有最強Body，原來只是個巨Baby
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環全新越南菜餐廳融合中式烹調！金華火腿花膠雞肉粉、一鴨三吃、稻草煙燻滷水乳鴿，充滿華僑記憶靈魂
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

婚姻的清醒與沉溺：心軟的那一刻，才是答案
健康好人生 Health Channel
人氣文章
心臟問題｜醫生曾心肌梗塞前2大先兆，靠2招半年減44磅15年無復胖新文章
人氣文章
營養拆解｜炎夏手腳冰冷？營養師拆解原因，掌握5大飲食重點助改善
人氣文章
名人健康︱李家鼎近況曝光重展笑容，李泳豪公開施明2大遺願
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2026 17:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2026 17:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/06/2026
ETF | 張健朗：宇樹上市部署科創板ETF緊跟熱潮，英偉達風頭正旺可部署ETF
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狠人特朗普，有權用到盡

02/06/2026 15:29

大國博弈

定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星...

01/06/2026 17:12

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火91天，美伊達成延長停火備忘錄5點共識

29/05/2026 09:17

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區