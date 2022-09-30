加密貨幣何時開始進入上漲走勢？

自從各國央行開始大幅的加息，市場便開始逃離風險資產，而當中包括加密貨幣，導致各大加密貨幣都進入了強勢的下跌趨勢，當中有5月16日幣圈引起了大波動，LUNA幣價格跌入到0.0001972美元，相對的靠近0。 而比特幣也從高位的68750跌至到2022年6月18日低位1 7580，而接著便開始進行了寬幅震蕩並圍繞19000至25000區間。 目前，市場開始對加密貨幣的信任度開始逐漸降低，加上各國央行持續的加息，短期內加密貨幣較難扭轉趨勢。

從宏觀經濟的角度，基於市場面臨高通脹率，而各國央行便開始大幅的加息與收緊貨幣政策，來降低市場的需求，而達到平衡供應鏈問題。 這期間市場的消費情緒會逐漸降低，而各大企業便會開始降低聘請，失業率便會漸漸的提高，經濟體系便會進入放緩期，甚至可能會面臨衰退。 導致市場對風險資產的需求會大幅降低（股指，加密貨幣，澳元，加元，原油）因此，我們判斷加密貨幣短期內還會持續受壓。

那我們該何時判斷加密貨幣會進入上漲走勢？ 從歷史數據可顯示，比特幣迎來一波大上漲，必須面臨強勢的下跌趨勢，而下跌幅度是將近70%，接著價格便會進行長期的震蕩區間，而這震蕩的時間會長達9個月時間。 目前價格的下跌幅度已經將近74%幅度，而價格也開始圍繞19000至25000區間震蕩，也符合了過往的歷史統計結果。 因此，短期內我們可圍繞19000的區間佈局做多。

從技術分析可顯示，加密貨幣（比特幣）要進行上漲走勢，必須要突破25000的關鍵阻力位，才可定義為上漲趨勢。 此外，從EMA89，EMA144可顯示價格在24000區間會面臨強力的阻力。 因此，如果大家比較保守型的可等待價格突破了25000的價位，在開始佈局做多。





王建興 (Jayden) - Vantage Markets 亞太區分析師

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