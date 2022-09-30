  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

加密貨幣何時開始進入上漲走勢？

30/09/2022

自從各國央行開始大幅的加息，市場便開始逃離風險資產，而當中包括加密貨幣，導致各大加密貨幣都進入了強勢的下跌趨勢，當中有5月16日幣圈引起了大波動，LUNA幣價格跌入到0.0001972美元，相對的靠近0。 而比特幣也從高位的68750跌至到2022年6月18日低位1 7580，而接著便開始進行了寬幅震蕩並圍繞19000至25000區間。 目前，市場開始對加密貨幣的信任度開始逐漸降低，加上各國央行持續的加息，短期內加密貨幣較難扭轉趨勢。

 

從宏觀經濟的角度，基於市場面臨高通脹率，而各國央行便開始大幅的加息與收緊貨幣政策，來降低市場的需求，而達到平衡供應鏈問題。 這期間市場的消費情緒會逐漸降低，而各大企業便會開始降低聘請，失業率便會漸漸的提高，經濟體系便會進入放緩期，甚至可能會面臨衰退。 導致市場對風險資產的需求會大幅降低（股指，加密貨幣，澳元，加元，原油）因此，我們判斷加密貨幣短期內還會持續受壓。

 

那我們該何時判斷加密貨幣會進入上漲走勢？ 從歷史數據可顯示，比特幣迎來一波大上漲，必須面臨強勢的下跌趨勢，而下跌幅度是將近70%，接著價格便會進行長期的震蕩區間，而這震蕩的時間會長達9個月時間。 目前價格的下跌幅度已經將近74%幅度，而價格也開始圍繞19000至25000區間震蕩，也符合了過往的歷史統計結果。  因此，短期內我們可圍繞19000的區間佈局做多。

 

從技術分析可顯示，加密貨幣（比特幣）要進行上漲走勢，必須要突破25000的關鍵阻力位，才可定義為上漲趨勢。 此外，從EMA89，EMA144可顯示價格在24000區間會面臨強力的阻力。 因此，如果大家比較保守型的可等待價格突破了25000的價位，在開始佈局做多。

王建興 (Jayden) - Vantage Markets 亞太區分析師

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回市場先機

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

75.350

異動股

03690

美團－Ｗ

161.400

異動股

01114

華晨中國

2.840

更多市場先機

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 75.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 162.200
  • 01114 華晨中國
  • 2.860
  • 02331 李寧
  • 61.200
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 38.250
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 40.250
  • 目標︰--
  • 01785 成都高速
  • 1.890
  • 目標︰$2.04
  • 00981 中芯國際
  • 16.720
  • 目標︰$19.30
  • 02866 中遠海發
  • 1.030
  • 目標︰$1.21
  • 02319 蒙牛乳業
  • 31.200
  • 目標︰$39.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 265.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 162.200
  • 00388 香港交易所
  • 273.000
  • 00001 長和
  • 44.100
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 15.600
  • 目標︰$19.00
  • 01785 成都高速
  • 1.890
  • 目標︰$2.04
  • 01299 友邦保險
  • 69.450
  • 目標︰$78.80
熱炒概念股
即時重點新聞

10/10/2022 09:40  《異動股》中芯挫近4%領跌晶片股，美列31中企至未經核實名單

10/10/2022 09:28  《中概異動》美團低開近3%，傳研進軍香港及國際市場

10/10/2022 08:57  《行業數據》國慶假期消費淡靜，旅遊收入跌26%，票房收入大減

10/10/2022 08:45  【大國博弈】美商務部將31中企列出口管制清單，中方:背離公平

10/10/2022 08:31  【俄烏開戰】克里米亞大橋遇襲爆炸，公路鐵路周日恢復行車

10/10/2022 08:34  【大行炒Ｄ乜】大華繼顯跟進汽車股，狠劈比亞迪、小鵬逾三成目標

07/10/2022 17:31  《嚟緊炒Ｄ乜》政府全力配合業務復甦，國泰百天線附近宜收集

10/10/2022 11:59  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，美元兌人幣軟報７﹒１１１６

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》美國打壓晶片對下游科企影響將現 中芯藥明低位可吼
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫傑：藥明生物11月存政治風險　進取股可轉吼通關股、油股
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】摩通唱淡新世界睇$16　大華繼顯仍叫Buy汽車股惟狠削目標
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美元政策挾持 石油供需博弈
人氣文章

智城物語．方展策

Tesla Bot擬明年量產！人型機械人技術難度高，專家唔睇好，為何馬斯克仍砸錢研發？
人氣文章

娛樂情報

開直播預告生第3胎後封肚 鍾嘉欣避談「雙面人」傳聞
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

發現自己不愛而逃婚，是負責任還是不負責任的行為？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

甚麼關係最容易出現第三者？3個女生最受不了的行為！3個令伴侶想離開的特徵！
人氣文章

港女講男．妮洛

明知道對方是玩家，只要當下被用心溺愛，開心過便無悔？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
菊花疏風清熱解毒！普通菊花與野菊花有何分別？泡茶應該用邊種？中醫教用菊花焗茶、煮糖水、煲湯，清熱、潤肺、補肝腎樣樣掂！（附食譜）
人氣文章
素食者恩物！紫菜海藻類3大營養價值！推介6款超市常見海藻好物、DIY零開火涼拌海帶
人氣文章
【路路愛自煮】日本無洗米這樣才好吃 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2022 13:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2022 13:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2022 13:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/10/2022 13:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/10/2022
《午市前瞻》美國打壓晶片對下游科企影響將現 中芯藥明低位可吼
人氣文章開市Good Morning10/10/2022
溫傑：藥明生物11月存政治風險　進取股可轉吼通關股、油股
人氣文章大行報告10/10/2022
【大行炒D乜】摩通唱淡新世界睇$16　大華繼顯仍叫Buy汽車股惟狠削目標
人氣文章財經熱話10/10/2022
【虛幣世界】大市處於橫行階段，加密貨幣走勢平穩
人氣文章財經熱話10/10/2022
【陶觀天下】美元強勁周期　英鎊動盪匯率
人氣文章財經熱話07/10/2022
《嚟緊炒D乜》政府全力配合業務復甦　國泰百天線附近宜收集
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金