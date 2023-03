解封口罩後,第一款要選的唇膏當然是適合上班妝容用的,要夠持久舒適,又不能太誇張搶眼,自然裸妝感就最適合;不論質感、使用感或色調各方面,都特別推薦Make Up For Ever今年的新品 — Rouge Artist絲絨裸感唇膏系列。

MAKE UP FOR EVER Rouge Artist絲絨裸感唇膏:超實用上班妝容適用!

口罩令撤銷!絕美唇妝再登場!小資女必收唇膏推薦:MAC零感鎖色啞緻唇釉、Nars全新空氣絲絨唇釉、MAKE UP FOR EVER絲絨裸感唇膏