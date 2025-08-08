08/08/2025 10:29

《投資觀點》智安投：美元地位暫難取代，股市宜分散投資

《環富通基金頻道8日專訊》近期全球市場焦點落在美元走弱及美股屢創新高之間的矛盾現象。財富管理平台智安投(Endowus)董事總經理及香港業務主管袁淇欣認為，儘管貿易戰、財政赤字等短期因素衝擊美元信心，但其在金融與貿易體系中的主導地位短期內仍難以被取代。至於美股走勢，回顧歷史數據，市場在創下新高後未必隨即回落。這是因為市場反映的是企業、經濟、消費以及科技創新的長期趨勢。



*可藉定期投資等淡化情緒干擾，短期停泊美元貨幣基金*



此外，2025年第二季是有史以來市場逆轉最快的季度之一，4月初受關稅「解放日」所帶來的恐慌情緒和未知之數影響，全球股市曾一度在短短幾天內下跌超過10%。然而最終在二季度末，已從谷底反彈超過23%。科技股更從4月低谷回升逾40%，Nvidia更創歷史市值新高，印證市場消化衝擊的能力。智安投強調，與其猜測短期波動，長期投資者不如堅守分散投資紀律，透過定期投資等策略淡化情緒干擾。



上半年市場經歷「解放日」關稅震盪後迅速復甦，VIX指數回落至事件前水平。固定收益領域，新興市場債券因美元走弱受捧；商品股及收益型基金亦成防禦首選。



HIBOR拆息持續低迷，智安投與滙豐資產管理近期研討會指出，儘管聯儲局有望在今年減息，港元HIBOR與美元估計依然將維持一定水平的利差。短期現金管理而言，投資者可考慮利用美元貨幣基金，作為短期資金停泊站。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。