  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

無懼更年期，開創職場成功路！

25/03/2024

無懼更年期，開創職場成功路！

 

無可否認，更年期會影響女性的工作效率及身心健康。隨著愈來愈多50 歲以上的女士成為職場上的主要勞動力，有關更年期的討論變得更加重要。然而，綜觀現今職場，更年期女性是否得到足夠的關顧與支援？就讓我們看看如何透過公開討論、實際支援及生活方式的改變，以幫助職業女性輕鬆過渡更年期。

 

無懼更年期，開創職場成功路！

 

個案分享：職業女性面對更年期的困惑

Lin是典型的職業女性，48 歲那年她發現自己有腦霧及記憶力衰退問題，成為了人生中一大轉捩點。

 

作為一間律師事務所的高級合夥人，Lin的工作需要良好的記憶力及認知能力。當出現腦霧及健忘問題時，她並沒有即時求醫，也沒有意識到自己可能受到更年期影響，反而將問題歸咎於自己工作時間太長、壓力太大及睡眠紊亂。後來Lin接受了詳細檢查，醫生為她排除患上腦退化症的可能性，Lin終於知道原來自己正值更年期。

 

面對排山倒海的工作，雖然Lin仍能勉強應付，但她明顯開始力不從心，記憶力也變差了。面對這些轉變，Lin感到非常困惑，她不希望自己的工作表現下滑，也不希望其他同事察覺到她正經歷更年期。終於，Lin願意開始接受治療，以重新平衡體内荷爾蒙及改善認知能力衰退的問題。

 

更年期的經歷因人而異

不是每位女性於更年期都有相同體驗，而它出現的年歲、症狀及嚴重性也因人而異。有些女性症狀會較為明顯，但亦有部分人完全察覺不到當中的變化。這個差異，往往要到女性真正踏入更年期才會揭盅。

 

不過，可以肯定的是，大眾對更年期的認識並不多，尤其在職場上更甚，令不少女性需要獨自面對。隨著人口老化，50 歲以上的女性正成為勞動人口增幅最多的一群，因此我們更要關注更年期在職場所帶來的影響，才能協助女士在此階段仍能發揮最佳表現。

 

無懼更年期，開創職場成功路！

 

職業女性更受影響？

數據顯示，2020 年全球有超過 3 億名年齡介乎 45 至 59 歲的女性仍在勞動市場。而更年期的平均年齡為 51 歲，遠低於香港目前的65 歲退休年齡。部分女性更會在正式停經前的 10 年間出現各種更年期症狀，這意味著她們可能需要花上10 年時間來應付潮熱、腦霧、睡眠質素欠佳及焦慮等問題。

 

有研究指出，部分女性會因更年期症狀而選擇離職、縮減工時或拒絕晉升。三分二的女性認為更年期症狀會影響工作，雖然部分人有幸能遇到支持及理解自己的上司與同事，但不少女性仍然表示她們不願意向管理層透露自己面對更年期的相關狀況。

 

正值更年期的女士在職場上遇到的情況不盡相同，這除了取決於個人因素及更年期症狀外，也與工作環境及公司文化有關。這些經歷無疑會影響女性的生活質素，其工作的熱誠、表現、動力以至跟僱主的關係亦會受到衝擊。部分女性更因不願意與上司或同事討論私人健康問題，而在職場上變得孤立無援。

 

無懼更年期，開創職場成功路！

 

公司如何協助員工應對更年期？

當公司主動加強上下各級員工對更年期的認知，將有助創造一個具包容性及同理心的工作環境。更年期是女性的必經階段，透過教育可以減少同事對它的誤解，令「更年期」不再成為職場上的忌諱話題，更可鼓勵有需要的女性主動求助，獲得所需的資源，更勇敢、自信地去管理其更年期症狀。

 

1. 正確認識更年期

公司應引導所有員工正確認識更年期，讓他們明白更年期雖是私人健康問題，但它會以不同方式影響每個職場女性。透過增加員工對更年期的認識，令更年期在職場上不再被污名化，為女性提供一個更具同理心的工作環境。

 

2. 提供相關資源

面對更年期，很多女士對即將面臨的眾多挑戰卻一無所知，更不懂如何紓緩症狀及尋求協助。AXA安盛「更愛妳健康同步計劃」是市場上一個具前瞻性的女性健康管理計劃，為女性提供各種個人化的健康檢查、醫療指導、營養諮詢及症狀紓緩治療等，以滿足更年期的不同需要。

 

為了給更年期以至廣大女性提供一個舒適自在的環境，讓她們獲得女性健康方面的知識、資源與協助，AXA安盛剛於尖沙咀開設了首間「AXA安盛女性健康中心」，擁有專業知識的全女性醫療團隊將貼身支援，女士們可放心與專業團隊進行溝通，自信度過更年期。

 

3. 建立清晰的支援渠道

公司可建立一個支援女性的群體，舉行資訊交流會及邀請擁有相關專業知識的人士進行分享，讓「更年期」不再成為禁忌。此舉可鼓勵員工之間坦誠對話，讓同事更願意敞開心扉，討論因更年期而遇到的工作困難與挑戰。

 

Lin的經歷讓我們明白到增加對更年期認知的重要性。而更多的理解與支援，更有助女性順利度過此人生必經階段。透過教育、全面的資訊與公開討論，將能創造一個具包容性的職場環境，讓更多像Lin一樣正面對各項更年期挑戰的女性，也能在職場上繼續發揮最佳表現。

 

立即按此下載Emma by AXA了解更多AXA安盛「更愛妳健康同步計劃」！

 

參考資料：Lisa Tarquini, The Menopause Space

 

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

返回AXA 安盛健‧談

相關資料 - 

異動股

異動股

01269

首控集團

0.029

異動股

02145

上美股份

48.300

異動股

02399

中國安儲能源

0.340

更多AXA 安盛健‧談

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,458.29
    -3.22 (-0.008%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,198.97
    +38.33 (+0.743%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,442.20
    +271.84 (+1.681%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.353
變動率︰+4.095%
較港股︰+2.26%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升312.423
變動率︰+1.322%
較港股︰-0.82%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升232.632
變動率︰+1.159%
較港股︰-0.58%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌64.240
變動率︰-1.985%
較港股︰-0.94%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升12.230
變動率︰+4.709%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升12.220
變動率︰+3.823%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌97.150
變動率︰-2.362%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌146.130
變動率︰-2.424%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升263.010
變動率︰+4.789%
AAPL
蘋果
按盤價(USD)︰升175.040
變動率︰+4.327%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升906.160
變動率︰+4.110%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌9.570
變動率︰-6.816%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/04/2024 16:18 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：11/04/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/04/2024 16:18 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01269 首控集團
  • 0.029
  • 02145 上美股份
  • 48.300
  • 02399 中國安儲能源
  • 0.340
  • 01913 普拉達
  • 58.300
  • 02233 西部水泥
  • 1.090
股份推介
  • 03983 中海石油化學
  • 2.400
  • 目標︰$2.48
  • 02378 保誠
  • 70.300
  • 目標︰$80.00以上
  • 03669 永達汽車
  • 2.190
  • 目標︰$2.65
  • 00669 創科實業
  • 110.200
  • 目標︰$120.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.600
  • 目標︰$45.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.200
  • 00700 騰訊控股
  • 315.000
  • 00005 滙豐控股
  • 64.850
  • 00001 長和
  • 37.850
  • 03690 美團－Ｗ
  • 104.500
報章貼士
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 26.950
  • 目標︰$34.00
  • 03692 翰森製藥
  • 16.180
  • 目標︰$17.20
  • 01346 利華控股集團
  • 0.960
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

11/04/2024 16:25  《盤後部署》恒指回吐後料反覆造好，中國生物製藥上望3.5元

11/04/2024 19:08  全運會明年舉行，李家超：展現香港辦大型體育活動實力絕佳機會

11/04/2024 19:27  殘特奧會明年12月舉行，香港將承辦4大項目包括輪椅劍擊

11/04/2024 11:14  渣打：料未來12個月恒指有機會升至18100點水平

11/04/2024 16:30  恒生投資：港股正待誘因吸引資金回流，仍需提防去全球等風險

11/04/2024 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入７１﹒５億元，買盈富沽中芯

11/04/2024 08:30  【大行炒Ｄ乜】阿里巴巴被大行看淡，高盛降平保目標至５５元

11/04/2024 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒８３５６，隔夜拆息與上日維持３﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 3月CPI走弱，大行上調中國經濟增長預測，滬指升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

易經看世界 | 從震卦及夬卦看台灣花蓮地震：天災人禍相互感應，花蓮地震來勢洶洶有警示？（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美減息預期降溫債息飆升，叠加北上消費潮，領展曾插逾半成，縱低亦不宜吸？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

風水玄學 | 大地震預言靈驗？今年甚麼月份有機會地震？旅遊人士要注意3要點防天災
人氣文章

著數速遞

機票優惠｜樂桃航空大阪機票最平$1,625！一招包免費20kg行李！加拿大航空限時9折坐Business飛美加
人氣文章

女子愛財．唐德玲

現在愛上滙豐遲不遲？
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

Wine pairing 晚餐推介！讓酒體飽滿的舊世界葡萄酒，點綴層次多變、佈滿雪花紋的和牛美饌
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

跑馬地名物Pizza：米芝蓮必比登推介Little Napoli！黃番茄醬豬肉腸煙燻芝士、超香水牛芝士活火山滋味、邪惡炸意式餡餅，百分百正宗拿坡里風味
人氣文章

Watch & Jewelry

Watches & Wonders 2024：如冰的藍，還是如火的紅？一睹Rolex、IWC、Grand Seiko、Zenith、TAG Heuer 的藍面與紅調新作！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
十大健康食品 | 日本300位醫生票選健康食物Top 10！no.1有助預防糖尿病、失智、癌症等多種疾病？果農日吃一種水果肺部年齡比真實年輕21歲！ 1
人氣文章
直腸癌症狀 ｜ 內地25歲女長期腹瀉、體重急降！入院揭末期直腸癌！生日後2天病逝新文章
人氣文章
深圳睇牙中伏？港男北上植牙變牙周炎治療要即畀$6,000？回港神經抽搐、高燒不退入院揭疑細菌感染致腦炎
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事11/04/2024
神州經脈 | 3月CPI走弱，大行上調中國經濟增長預測，滬指升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金