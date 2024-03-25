無懼更年期，開創職場成功路！

無可否認，更年期會影響女性的工作效率及身心健康。隨著愈來愈多50 歲以上的女士成為職場上的主要勞動力，有關更年期的討論變得更加重要。然而，綜觀現今職場，更年期女性是否得到足夠的關顧與支援？就讓我們看看如何透過公開討論、實際支援及生活方式的改變，以幫助職業女性輕鬆過渡更年期。

個案分享：職業女性面對更年期的困惑

Lin是典型的職業女性，48 歲那年她發現自己有腦霧及記憶力衰退問題，成為了人生中一大轉捩點。

作為一間律師事務所的高級合夥人，Lin的工作需要良好的記憶力及認知能力。當出現腦霧及健忘問題時，她並沒有即時求醫，也沒有意識到自己可能受到更年期影響，反而將問題歸咎於自己工作時間太長、壓力太大及睡眠紊亂。後來Lin接受了詳細檢查，醫生為她排除患上腦退化症的可能性，Lin終於知道原來自己正值更年期。

面對排山倒海的工作，雖然Lin仍能勉強應付，但她明顯開始力不從心，記憶力也變差了。面對這些轉變，Lin感到非常困惑，她不希望自己的工作表現下滑，也不希望其他同事察覺到她正經歷更年期。終於，Lin願意開始接受治療，以重新平衡體内荷爾蒙及改善認知能力衰退的問題。

更年期的經歷因人而異

不是每位女性於更年期都有相同體驗，而它出現的年歲、症狀及嚴重性也因人而異。有些女性症狀會較為明顯，但亦有部分人完全察覺不到當中的變化。這個差異，往往要到女性真正踏入更年期才會揭盅。

不過，可以肯定的是，大眾對更年期的認識並不多，尤其在職場上更甚，令不少女性需要獨自面對。隨著人口老化，50 歲以上的女性正成為勞動人口增幅最多的一群，因此我們更要關注更年期在職場所帶來的影響，才能協助女士在此階段仍能發揮最佳表現。

職業女性更受影響？

數據顯示，2020 年全球有超過 3 億名年齡介乎 45 至 59 歲的女性仍在勞動市場。而更年期的平均年齡為 51 歲，遠低於香港目前的65 歲退休年齡。部分女性更會在正式停經前的 10 年間出現各種更年期症狀，這意味著她們可能需要花上10 年時間來應付潮熱、腦霧、睡眠質素欠佳及焦慮等問題。

有研究指出，部分女性會因更年期症狀而選擇離職、縮減工時或拒絕晉升。三分二的女性認為更年期症狀會影響工作，雖然部分人有幸能遇到支持及理解自己的上司與同事，但不少女性仍然表示她們不願意向管理層透露自己面對更年期的相關狀況。

正值更年期的女士在職場上遇到的情況不盡相同，這除了取決於個人因素及更年期症狀外，也與工作環境及公司文化有關。這些經歷無疑會影響女性的生活質素，其工作的熱誠、表現、動力以至跟僱主的關係亦會受到衝擊。部分女性更因不願意與上司或同事討論私人健康問題，而在職場上變得孤立無援。

公司如何協助員工應對更年期？

當公司主動加強上下各級員工對更年期的認知，將有助創造一個具包容性及同理心的工作環境。更年期是女性的必經階段，透過教育可以減少同事對它的誤解，令「更年期」不再成為職場上的忌諱話題，更可鼓勵有需要的女性主動求助，獲得所需的資源，更勇敢、自信地去管理其更年期症狀。

1. 正確認識更年期

公司應引導所有員工正確認識更年期，讓他們明白更年期雖是私人健康問題，但它會以不同方式影響每個職場女性。透過增加員工對更年期的認識，令更年期在職場上不再被污名化，為女性提供一個更具同理心的工作環境。

2. 提供相關資源

面對更年期，很多女士對即將面臨的眾多挑戰卻一無所知，更不懂如何紓緩症狀及尋求協助。AXA安盛「更愛妳健康同步計劃」是市場上一個具前瞻性的女性健康管理計劃，為女性提供各種個人化的健康檢查、醫療指導、營養諮詢及症狀紓緩治療等，以滿足更年期的不同需要。

為了給更年期以至廣大女性提供一個舒適自在的環境，讓她們獲得女性健康方面的知識、資源與協助，AXA安盛剛於尖沙咀開設了首間「AXA安盛女性健康中心」，擁有專業知識的全女性醫療團隊將貼身支援，女士們可放心與專業團隊進行溝通，自信度過更年期。

3. 建立清晰的支援渠道

公司可建立一個支援女性的群體，舉行資訊交流會及邀請擁有相關專業知識的人士進行分享，讓「更年期」不再成為禁忌。此舉可鼓勵員工之間坦誠對話，讓同事更願意敞開心扉，討論因更年期而遇到的工作困難與挑戰。

Lin的經歷讓我們明白到增加對更年期認知的重要性。而更多的理解與支援，更有助女性順利度過此人生必經階段。透過教育、全面的資訊與公開討論，將能創造一個具包容性的職場環境，讓更多像Lin一樣正面對各項更年期挑戰的女性，也能在職場上繼續發揮最佳表現。

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參考資料：Lisa Tarquini, The Menopause Space

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