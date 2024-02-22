《神州經脈》滬綜指七連升，地方銀行降存款利率，南沙撞橋釀2死

傳中證監再對金融機構下達多條窗口指導，限制賣出A股，包括禁止在早盤開盤和下午收盤半小時內淨賣出股票。維穩格局持續加上能源股領升，惟銀行股受行業數據拖累，早段下跌，直至午後市況進一步轉佳，滬綜指升幅突破1%，全日（22日）收市更升1.27%，報2988.36點，三千關前繼續穩紮穩打，深成指則升0.76%，創業板指倒升0.31%。

傳中證監再對金融機構下達多條窗口指導，限制賣出A股，包括禁止在早盤開盤和下午收盤半小時內淨賣出股票。維穩格局持續加上能源股領升，惟銀行股受行業數據拖累，早段下跌，直至午後市況進一步轉佳，滬綜指升幅突破1%，全日（22日）收市更升1.27%，報2988.36點，三千關前繼續穩紮穩打，深成指則升0.76%，創業板指倒升0.31%。

（資料圖片）



交投氣氛轉弱，兩市全日成交8224億元（人民幣．下同），按日大減16.1%，陸股通全日淨流入約37億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1859，較上個交易日4時30分收盤價升28點子，兩連升，續創2月2日以來近三周新高，全日在7.1851至7.1943之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1018，較上個交易日升12點子，兩連升，創2月2日以來近三周新高，與市場預測偏離仍有逾800點，上個交易日報7.1030。

今日新聞精選

1. 廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋橋墩今日清晨5時30分左右遭一艘無載貨的貨櫃船碰撞，橋面斷裂，有車墮下，包括一輛貨車和一輛無載客巴士，船主已被控制。據廣州市海上搜救中心通報，截至今日上午10時，經初步調查，涉事故車輛4輛，電動摩托車1輛，其中2輛車落水，其他3輛落至船上；2人獲救，2人死亡，1名船員受輕微傷，3人失聯。事故原因正在調查，救援工作正全力有序開展。涉事貨櫃船所屬公司為佛山良輝船務服務有限公司，該公司工作人員指，涉事船長並非公司員工，涉事船屬於公司掛靠船隻，目前正配合政府處理此事。

2. 內地再出招打擊沽空，外電引述知情人士表示，中國證券監管機構就穩定資本市場運行強化監管舉措，包括限制主要金融機構在A股早盤開盤和下午收盤的半小時內淨賣出股票。另外，中證監和滬深交易所已成立監察做空資金的專門團隊，通過窗口指導機構禁止通過股指期貨做空A股獲利或集中賣出等。中證監還要求部分券商撤回面向做空客戶的融券交易，部分量化基金多空收益互換（DMA）產品仍被限制降低股票倉位。還有另一份窗口指導告知對沖基金不要下達集中賣出指令。

3. 環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）交易數據顯示，2024年1月，人民幣國際支付份額4.51%，維持位居全球支付最活躍貨幣的第四位。2023年12月人民幣國際支付份額由11月的4.61%最高佔比紀錄，降至4.14%，2024年1月再回升至4.51%，為歷史次高水平。

4. 據《路透》引述消息人士稱，美國正加大對中國芯片製造商的打擊力度。在華為推出Mate 60 Pro手機後，美國商務部要求當地企業停止向中芯國際旗下中芯南方（SMIC South）出口更多芯片製造材料，眾多美企已停止向中芯南方供貨。有專家指，中芯南方是中芯國際唯一具備為Mate 60 Pro生產7納米芯片能力的工廠。不過，供應商Entegris每年仍向中芯南方供應數以百萬美元計的芯片原材料。Entegris表示，公司獲得美國商務部授予出口許可後才向中芯南方供貨，在近期收到美國商務部暫停授予出口許可後，已經停止向中芯南方供應物料。

5. 在人行將五年期以上LPR（貸款市場報價利率）下調25基點、創LPR史上最大單次降幅後，據報吉林、廣西等地銀行近日密集發布存款利率調整公告，對一年期、三年期和五年期的存款利率進行下調，下調幅度為10個基點至60個基點不等。其中廣西的桂林銀行是今年以來第二次調整存款利率，經調整後5年期存款產品執行利率從3.35%下調至3.2%；吉林榆樹農村商業銀行活期存款利率利率執行上限下調至0.2%，三年及五年期利率下調至2.7%。

6. 1月A場股災行情令不少投資者損失慘重，尤其是小盤股遭連日血洗，令不少專注DMA對沖策略的私募面臨巨大贖回壓力。據私募排排網信息顯示，截至今日，國內百億級私募基金數量已經降至98家，是2021年11月以來首次跌穿100關。資料顯示，今年以來共計10家私募基金掉出梯隊，其中不乏漢和資本、勤辰資產、運舟資產、正圓投資等知名私募。內媒引述業內人士指，這無疑是去年以來行業洗牌的縮影。

7. 華為今日正式發布最新折疊手機Pocket 2，支持超強靈犀通信技術，搭向日葵電磁場疊加技術，信號對比iPhone 15 Pro Max大幅領先；支持雙向北斗衛星消息，是業內首款支持衛星通信的小折疊手機。折疊位採用玄武水滴鉸鏈設計，使手機平整度提升62%，媲美直板機。Pocket 2還首創全焦段XMAGE四攝，擁3倍長焦鏡頭。此外，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，下一個鴻蒙版本會在今年秋天到來，性能至少能有30%的提升。

8. 東風集團旗下豪華電動越野品牌猛士科技與華為今日宣布，雙方正式簽署戰略合作協議，將推動實現各自領域的產業資源共享，建立共促發展、互利共贏的長期戰略合作夥伴關係。猛士科技稱，目前雙方還在討論合作模式，會優先考慮零部件或HI（Huawei Inside）模式。

撰文：經濟通中國組

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