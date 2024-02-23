神州經脈 | 滬指八連漲周升5%，赴港澳自由行擴兩城，FDI跌

龍年首周，滬深股市在監管連續維穩呵護下告捷。滬綜指今日（23日）收升0.55%，八連升累漲11%，收報3004.88點，是去年12月12日以來重上三千，本周滬綜指累升4.8%。深證成指、創業板指今日分別收升0.28%和0.02%。

（資料圖片）

交投活躍，兩市全日成交9219億元（人民幣．下同），按日大增12%。外資今日通過陸股通淨流出9243萬元，結束連續兩個交易日流入，不過，龍年首周外資仍錄得流入近107億元。

美國製造業和勞動力市場數據強勁，且聯儲局官員表態提防過度降息的風險，帶動隔夜美元指數反彈收復盤中失地，人民幣承壓。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1984，較上個交易日4時30分收盤價跌125點子，止兩連升，創去年11月17日以來逾三個月新低，全日在7.1888至7.1992之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1064，較上個交易日跌46點子，止兩連升，上個交易日報7.1018。

今日新聞精選

1. 國務院近日批准增加陝西省西安市、山東省青島市為內地赴港澳「個人遊」城市。國家出入境管理局決定自2024年3月6日起，在西安市、青島市為符合條件人員簽發往來港澳「個人旅遊簽注」。「個人旅遊簽注」包括：赴香港3個月一次簽注、3個月二次簽注、1年一次簽注、1年二次簽注；赴澳門3個月一次簽注、1年一次簽注。簽注持有人每次可以在香港或者澳門逗留不超過7天。

2. 內地1月70個大中城市房價指數按月連跌7個月，但跌幅收窄。《路透》根據國家統計局公布數據測算，1月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年下跌0.7%，為10個月最大跌幅；按月亦跌0.3%，連跌7個月，跌幅較去年12月收窄0.1個百分點。經測算，1月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有11個，去年12月有7個；持平3個，12月有1個；下跌56個，12月有62個。

3. 就外媒報道監管部門限制主要機構投資者在開盤、收盤階段淨賣出股票、禁止機構通過股指期貨做空A股，中國證監會昨傍晚發布答記者問稱，股市有漲有跌是規律，有買有賣是常態。監管部門對於正常的市場交易不干預，依法保障投資者公平自由交易的權利，對於擾亂市場交易秩序等違法違規行為，堅決依法依規予以打擊。中證監同時一次性公布6份行政處罰書，涉及內幕交易、操縱市場等違法違規行為，合計罰沒超1.2億元。6張罰單共指向11人，其中5人因內幕交易恒逸石化被罰，6人因操縱證券市場被罰。

4. 商務部公布，2024年1月，全國新設立外商投資企業4588家，同比增長74.4%；實際使用外資金額（FDI）1127.1億元，同比下降11.7%，環比增長20.4%。從行業看，製造業實際使用外資金額331.1億元，增長20.5%，其中高技術製造業實際使用外資增長40.6%。高技術產業引資391.6億元，佔實際使用外資金額比重為34.7%。從來源地看，在大項目帶動、同期基數等因素作用下，法國和瑞典增長分別高達25倍和11倍，德國、澳州、新加坡實際對華投資分別增211.8%、186.1%、77.1%（含通過自由港投資數據）。

5. 比亞迪旗下純電轎車海豚榮耀版今天正式上市。相比此前在售車型官方指導價11.68萬元起步，海豚榮耀版售價大幅下降，四款車型由9.98萬至12.98萬元。比亞迪延續了秦PLUS和驅逐艦05兩款榮耀版車型的低價策略，進一步以「油比電低」的策略攪動市場。另外，內地傳媒引述接近雷軍的小米員工透露，首批購買小米汽車的車主，如果沒有北京牌照，可能會贈送牌照，並表示大概有2000-3000個北京牌照，「作為一種促銷手段」。小米汽車客服人員表示，消息若非官方發布，「就是不屬實的，是存在疑議、爭議的，建議以官方發布為準」。

6. 外電報道稱，美國晶片巨頭英偉達(Nvidia)在周三（21日）晚間提交予美國證交會（SEC）的文件中，首次將中國的華為列為包括人工智能（AI）晶片在內的多個領域的主要競爭對手。另外，中國教育部公布中小學人工智能教育基地名單，共有184個，31個省區市中，除海南得4間中小學上榜外，其餘均有6間。教育部指，此舉旨在通過基地試點，進一步探索人工智能教育的新理念、新模式和新方案，形成可推廣的優秀案例和先進經驗，推動中小學人工智能教育深入開展。

7. 外電指中美正討論採取新措施，防止新興主權市場出現「違約潮」，形容這是多年來中美這兩個超級大國在經濟合作上的一次重要嘗試。中國外交部發言人毛寧表示，作為原則，中方始終高度重視發展中國家主權債務問題，始終本著平等協商合作共贏的原則，幫助緩解發展中國家債務負擔，促進可持續發展。中方積極參與了20國集團緩債倡議共同框架等合作，中美兩國也在通過雙多邊渠道就債務問題保持著溝通，中方願意同各方一道繼續為緩解發展中國家債務作出努力。

8. 五年前發布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提到要推進馬匹運動及相關產業發展，據內媒報道，近五年廣州從化馬場也從馬匹訓練中心，變成推動粵港澳大灣區馬產業發展的核心項目，最快將於2026年4月首次舉辦國際水平的常規賽馬賽事，到時香港會有馬匹運到廣州從化出賽。從化馬場正興建一個可容納超過9500人的觀眾看台，預計2025年竣工，設計師是2008年北京奧運會主場館鳥巢的設計師赫爾佐格。看台建成後，或將成為從化及廣州的新地標。

撰文：經濟通中國組

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