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內房| 碧桂園獲批融資「白名單」項目大增至超100個

28/02/2024

．碧桂園已獲批進入房地產融資「白名單」的項目超過100個，較春節前的30多個大幅增加

．在廣州公布的首批47個融資「白名單」內，便有碧桂園的廣州國際科技創新城以及雲樾閣項目

．花樣年、奧園多個項目入圍「白名單」

 

 

 

　　據《中國房地產報》報道，房地產融資白名單」持續擴大。來自碧桂園(02007)方面的信息顯示，截至2月27日，碧桂園已獲批進入房地產融資「白名單」的項目超過100個，較春節前的30多個大幅增加。在廣州公布的首批47個融資「白名單」內，便有碧桂園的廣州國際科技創新城以及雲樾閣項目。大連市首筆「白名單」融資項目資金亦投向碧桂園的項目，碧桂園星薈時代獲得工商銀行通過調整還款安排等方式給予融資支持約2.12億元(人民幣．下同)。

 

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*花樣年、奧園多個項目入圍「白名單」*



　　此外，花樣年(01777)也披露了3個項目的入圍。花樣年武漢花好園、鄭州好時光、重慶千尋的花果山等已入圍「白名單」。其中，花樣年花好園項目位於武漢市江岸區，規劃建築面積約25.12萬平方米，於2019年1月開工，融資需求3億元。重慶千尋的花果山項目，位於重慶市高新區，規劃總建築面積11.7萬平米，融資需求5億元。鄭州好時光項目，規劃建築面積約63萬平方米，融資需求4000萬元。花樣年內部人士表示，公司以應報盡報、主動爭取為內部管理原則，實時關注政府政策動態、持續跟進各家金融機構的反饋，目前所有項目均已申報「白名單」。


　　中國奧園(03883)曾於2月1日宣布有4個項目入圍，不到1個月時間，其入圍項目已增加至8個。截至2月26日，其入圍首批「白名單」的項目除了此前的南寧譽江南、重慶悅府、翡翠天辰、合川原著外，新增加了廣州新塘項目、鄭州悅城、和悅府項目，天津津南項目。

 

撰文：經濟通中國組

 

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