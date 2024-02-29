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兩會在即 | 兩會行情開啟，「新質生產力」概念等領域值得關注

29/02/2024

　　全國兩會本周日（3月3日）在北京拉開帷幕。根據以往經驗，A股在兩會前一周及後一周的時間里往往受會到情緒提振，但兩會期間的股價表現可能稍顯平淡。兩會所推出的產業政策也會為市場揭示新的投資機遇，一些敏銳的機構已提前布局，期待從政策紅利中獲益。

 

　　那麼，在今年兩會的議程中，哪些投資主題值得投資者密切關注呢？從去年12月底的中央經濟工作會議到今年年初各地兩會的政府工作報告，可以窺見一些端倪。上述會議重點提到的現代化產業體系、消費以及「三大工程」或許是今年兩會產業政策的重頭戲。

 

 

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焦點一：現代化產業體系及新質生產力


　　根據招商證券最新發布的報告，去年的中央經濟工作會議將「以科技創新引領現代化產業體系建設」置於來年工作重點的首位，並明確了四條主線：新型工業化（如數字經濟、人工智能）、戰略性新興產業（如生物制造、商業航天、低空經濟）、未來產業（如量子、生命科學）以及產業轉型升級（如數智技術、綠色技術）。上述行業有望獲得政策上的傾斜，值得關注。


　　此外，會議還強調了國家主席習近平去年9月首次提出的「新質生產力」概念，並對其內涵進行了深入闡釋，這無疑為投資者提供了新的思考方向。國泰君安證券表示，新質生產力有望引領未來產業投資新方向。根據新質生產力的發展方向，人工智能、算力、工業母機、工業互聯網、人形機器人、腦機接口、6G等領域或具備較大的機遇。

 

 

焦點二：消費、設備更新、銀髮經濟


　　消費方面，多個地方政府在兩會中提及擴大消費、提振大宗消費和推動消費升級，餐飲、零售、旅遊、新能源汽車、養老服務等行業有望成為政策扶持的重點。政策不僅關注新型消費的培育（如智能家居、文娛消費、國貨），也注重傳統消費的穩定（如新能源汽車、消費電子），這些領域值得市場持續關注。


　　同時，中央經濟工作會議還明確指出，投資應以設備更新為抓手，並首次詳細闡述了設備更新的主要方向。近期召開的財經委會議也重申了設備更新及消費品以舊換新的重要性，預計後續將有更多相關政策工具如設備更新專項再貸款等出台。


　　此外，會議還首次提出了「銀髮經濟」的概念，雖然具體的政策部署尚未明確，但未來這一領域有望成為市場的重要投資主題。


焦點三：三大工程


　　最後，在房地產低迷、地方化債的大背景下，超過半數的地方政府下調了今年投資增速目標。在重大項目關注方向上，更加側重於新興產業、交通水利、能源等領域。其中，保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」被認為是影響投資的關鍵變量。


　　具體而言，保障性租賃住房的推廣旨在構建「租售並舉」的住房新模式；城中村改造接力商品房建設，旨在拉動建築業及地產鏈條，同時承擔「防風險」的重要職責；而「平急兩用」基礎設施的建設則為基建投資提供了新的思路，有助於防止過度建設，並有效利用城市中的低效和閑置資源。這意味著，傳統基建鏈以及地產鏈等穩增長板塊有望受益。

 

撰文：經濟通通訊社記者林雯婕

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