神州經脈 | 首2月經濟改善，A股成交上萬億，空中的士淘寶上架

A股今日（18日）在各項政策發力下炒題材，通信設備、汽車炒高一線，加上轉融券T+1今日落地憧憬提振市場信心，滬綜指半日小升，尾盤二度發力，全日收升0.99%，接近全日最高位3084.93點，盤中創近四個月新高，深成指漲1.46%，創業板指更飆2.25%，5100隻個股中有超過4400隻股份上漲。

獲得適航認證的國產自研「空中的士」億航EH216-S今日在淘寶上架，標價239萬元人民幣。（淘寶億航智能企業店舖圖片）

全日有8隻中證A50ETF上市，截至收盤成交額全日突破60億元（人民幣．下同）。帶動大市交投蓬勃，兩市全日成交11350億元，重返萬億元關，按日大增20%，陸股通全日則淨流入超過28億元。

雖然最新公布的中國首2月經濟數據超預期回暖，但對人民幣匯價提振作用不大。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後回吐漲幅，全日在7.1940至7.1983之間震盪向下，收報7.1982，較上個交易日4時30分收盤價跌17點子，兩連跌，續創3月7日以來逾一周新低。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0943，較上個交易日升32點子，與市場預測偏離仍超千點，上個交易日報7.0975。

今日新聞精選

1. 俄羅斯總統普京在總統選舉中再次當選，國家主席習近平致電普京祝賀。習近平表示，近年俄羅斯人民團結一心，克服挑戰，在國家發展振興的道路上穩步前行，普京再次當選，充分體現出俄羅斯人民對普京的支持。相信在普京領導下，俄羅斯一定能夠取得國家發展建設的更大成就。中方高度重視中俄關係發展，願同俄方保持密切溝通，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續健康穩定深入發展，造福兩國和兩國人民。

2. 國家統計局公布首2個月國民經濟運行情況，其中工業增加值同比增幅達7%兩年最高，社會消費品零售增5.5%、固定資產投資增4.2%均勝預期，增速加快；房地產開發投資下降9%，降幅比去年全年收窄；新建商品房銷售額下降29.3%，降幅比去年全年大幅擴大22.8個百分點。2月全國城鎮調查失業率5.3%，比上月上升0.1個百分點。國家統計局發言人劉愛華表示，首2個月隨著宏觀組合政策靠前發力，經濟運行持續恢復，加上春節假期的有力帶動，國民經濟起步平穩、穩中有升。機構分析則認為，首2月各主要指標均出現好於預期、強於季節性的加速增勢，短期內降息、降準的必要性有所下降；內需仍低迷，政策支持力度有待加強。

3. 發改委主任鄭柵潔16日在中國電動汽車百人會論壇上表示，發改委將採取更多務實舉措，支持新能源汽車行業企業發展。商務部副部長盛秋平亦在同一場合稱，下一步將研究降低新能源汽車保險費費率，推動提高新能源汽車社會化維修服務能力。國務院國資委副主任苟坪則表示，深入實施國有企業改革深化提升行動，凡是有利於把央企新能源汽車搞上去的政策與舉措都要大膽探索，推動企業心無旁騖搞創新、放開手腳促轉型。

4. 獲得適航認證的國產自研「空中的士」億航EH216-S今日在淘寶上架，標價239萬元。據了解，該「空中的士」為全智能無人駕駛航空器，可搭載兩人，能夠全智能低空飛行和垂直起降，完全不需要跑道，目前億航淘寶店諮詢人數已超千人。行業人士分析，作為新質生產力的代表，低空經濟正走向落地普惠的階段，「空中的士」的上架邁出了向低空自由飛行的堅實一步。

5. 央視315晚會曝光，安徽省阜陽市個別公司用未經嚴格處理的槽頭肉（即淋巴肉）製作梅菜扣肉預製菜，當地市場監管部門回應稱，已查封涉事企業。東方甄選發聲明，為代售涉事的「御徽緣梅菜扣肉」致歉，將墊付全額退費，如商家不能提供有力證據證明產品安全，將墊付三倍賠償。另外，宣稱「五臟六腑都會生津、能明顯提高性功能」、精品裝每樽售價高達5.86萬元的高端白酒「聽花酒」，廣告違規標榜健康養生功能而被央視315晚點名，其國際專利更被揭發未獲認定，所聲稱的「高科技」涼味劑只是常見的薄荷提取物。聽花酒發聲明稱已第一時間成立專項小組全面檢查與整改；生產聽花酒的上市公司青海春天稱已收到中證監的監督檢查通知書，將積極配合檢查並全面自查整改。

6. 繼穆迪將萬科打入垃圾債級別之後，另一家國際評級公司標普亦聲明將萬科列入負面信用觀察名單。目前標普給予萬科企業長期發行人信用評級為「BBB+」級別；同時給予萬科香港長期發行人信用評級，以及優先無抵押債券長期債項評級兩者為「BBB」級別，未進入投機等級。另外，萬科日前宣布上海區域組織架構有所調整，原15個城市公司重組為8個地區公司，負責長三角業務；相應人事任命亦已調整。萬科上海區域表示，此次組織調整基於業務發展的需要，通過集中優勢管理資源，提升效率。

7. 中植集團因嚴重資不抵債，去年被立案偵查，據核算其負債規模約為4200億至4600億元。北京市公安局朝陽分局16日通報，稱前期依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，目前已對公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，案件偵辦和追贓挽損工作正在全力進行中。

8. 國家發改委公布，2024年3月18日國內成品油價格按機制不作調整，是年內第二次不作調整。發改委在今年2月19日首次擱淺國內成品油價格調整。

撰文：經濟通中國組

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