內地新聞 | 英媒：中國禁止政府電腦使用英特爾和AMD晶片

．中央國家機關政府採購中心近日發布更新通知，要求鄉鎮以上黨政機關，採購電腦符合安全可靠測評要求納入採購需求

．新採購指引意味著來自英特爾和AMD的美國微處理器將逐步退出政府個人電腦和伺服器市場

．至於微軟的Windows作業系統和外國製造的資料庫軟件亦將被逐步排除

中央國家機關政府採購中心近日發布更新通知，要求鄉鎮以上黨政機關，以及鄉鎮以上黨委和政府直屬事業單位及部門所屬為機關提供支持保障的事業單位，在採購台式電腦、便攜式電腦時，應當將CPU、操作系統符合安全可靠測評要求納入採購需求。引發外界對中國政府機關對設備進行新一輪「國產替代」的關注。

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據英媒《金融時報》報道，中國財政部和工信部於去年12月26日低調發布《台式計算機政府採購需求標準（2023年版）》，對政府採購電腦提出有關要求，同日中國信息技術安全評估中心公布了首個「安全可靠」的處理器和作業系統名單，所有過關產品全部來自中國公司。例如在其批准「安全可靠」的18款中央處理器（CPU）產品中，包括來自華為旗下的海思半導體和飛騰CPU產品。報道分析，新採購指引意味著來自英特爾和AMD的美國微處理器將逐步退出政府個人電腦和伺服器市場，至於微軟的Windows作業系統和外國製造的資料庫軟件亦將被逐步排除。



據報道，中國各省市級財政部已就新指導意見發布了數十份通知，試圖確保採購官員遵守規定，不過有部分採購官員表示，只要遵守相關管理程序，目前仍有一定空間購買配備外國設備和微軟Windows系統的電腦。



報道又引述知情人士透露，國資委也同樣要求國企在2027年之前完成向國內供應商的技術轉移。



有當地政府官員表示，有關採購標準「是全國第一個詳細、明確的信創推廣指南」。「信創」是中國對於「信息技術應用創新」相關產業的簡稱，旨在推進用國產替代技術替換美國和其他外國技術，作為軍隊、政府和國家部門技術自給自足國家戰略的一部分。

撰文：經濟通中國組

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