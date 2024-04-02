內地新聞 | 蔚來推最高10億元油車置換補貼，問界、小鵬紛降價

．蔚來汽車宣布，即日起原有油車用戶置換蔚來2024款新車，將額外獲得1萬元的選裝補貼，補貼累計上限為10億元

．小米汽車Max版售價不用30萬元，出乎市場意料，再次點燃汽車價格戰

．4月1日，除了蔚來汽車，多家車企均推出各式降價或優惠政策

小米集團(01810)宣布，小米汽車SU7全系3月28日開啟預定，標準版售價21.59萬元(人民幣．下同)，Pro版售價24.59萬元，Max版售價29.99萬元。

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小米汽車Max版售價不用30萬元，出乎市場意料，再次點燃汽車價格戰，蔚來汽車(09866)在4月1日宣布，即日起，原有油車用戶置換蔚來2024款新車，將額外獲得1萬元的選裝補貼，補貼累計上限為10億元。蔚來汽車稱。此舉是為了響應國家推動消費品以舊換新的號召。



選裝補貼用於配置選擇。蔚來汽車提供的選項涉及外觀、座艙等，包括特殊顏色、特殊輪轂、高級真皮座椅、語音助手等。公司此舉一方面可以吸引新的換購用戶，刺激銷量；另一方面可以避免直接降價引發老車主心理抵觸。





*問界、小鵬紛降價，特斯拉逆勢加價*



4月1日，除了蔚來汽車，多家車企均推出各式降價或優惠政策。問界M7起售價從24.98萬下調至22.98萬元。小鵬汽車(09868)官宣2024款小鵬G9現車限時減免最高2萬元，調整後起售價為24.39萬元。吉利汽車旗下極氪007車型推出增強版，價格為20.99萬元，較原有入門配置售價降低2萬元。



特斯拉獨樹一幟。4月1日，特斯拉中國官網顯示，Model Y全系漲價5000元。特斯拉中國還通過官方微博披露，Model 3和Model Y均限時免費選配原價1.2萬元的星空灰車漆。

撰文：經濟通採訪組

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