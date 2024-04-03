內地新聞 | 江西風雹災害已造成7死，逾四千房屋倒塌或損毀

．江西省防汛抗旱指揮部指，3月31日開始的風雹災害造成南昌、九江等9個設區市

．54個縣9.3萬人受災，因災死亡7人，緊急避險轉移552人

．直接經濟損失1.5億元人民幣，災情還在進一步統計核查中

江西省防汛抗旱指揮部指，3月31日開始的風雹災害造成南昌、九江等9個設區市、54個縣9.3萬人受災，因災死亡7人，緊急避險轉移552人，緊急轉移安置263人，農作物受災面積5.7千公頃，倒塌房屋12戶44間，嚴重損壞房屋80戶192間，一般損壞房屋2751戶4107間，直接經濟損失1.5億元人民幣，災情還在進一步統計核查中。

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中央氣象台監測顯示，3月31日南昌出現極端強對流天氣，監測到閃電2783次，超過一半的全市氣象觀測站(58個站)出現8級以上大風，13個氣象觀測站風力突破歷史紀錄，最大風速出現在南昌縣塘南紅星達到每秒35.3米，風力達12級，雷暴大風影響範圍廣，歷史罕見。



3月31日凌晨，南昌縣芳湖路偉夢清水灣小區內一幢住宅大廈有多戶的窗戶被暴風吹破，其中兩戶共3人遭強勁氣流捲出窗外墮地身亡，包括一名11歲男童。中國天氣網氣象分析師閔裕秋表示，高樓林立造成的狹管效應會加重風災的影響，破壞力十分驚人，因此南昌事故發生時的風力很可能比監測到的還要大。





*中央氣象台首發強對流天氣最高等級預警*



目前影響南方的強對流天氣還在持續。中央氣象台今日連續第五天發布強對流天氣預警，該預警已於昨晚升級至橙色，為最高級別的國家級強對流預警，且是新預警制度實施以來首次發布橙色預警。中央氣象台最新預計，今午2時至明午2時，湖南、江西、浙江、福建、貴州、廣西、廣東等地部分地區將有8-9級雷暴大風或冰雹天氣，局部地區將有10級以上雷暴大風或冰雹，或者有短時強降水天氣。

撰文：經濟通中國組

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