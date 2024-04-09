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耶倫 | 財政部：中方高度重視產能問題，充分回應耶倫關切

09/04/2024

．中國財政部副部長廖岷就美國財長耶倫訪華情況向媒體吹風時透露，中美重申了去年11月三藩市會談達成的三點共識

．中美兩工作組第四次會議擬4月中旬舉行

．耶倫指針對產能過剩，有供給側也有需求側應對之道

 

中國財政部副部長廖岷就美國財長耶倫訪華情況向媒體吹風時透露，中美重申了去年11月三藩市會談達成的「加強溝通」、「防範脫勾」、「應對共同挑戰」三點共識，並達成新的共識

　　中國財政部副部長廖岷就美國財長耶倫訪華情況向媒體吹風時透露，中美重申了去年11月三藩市會談達成的「加強溝通」、「防範脫勾」、「應對共同挑戰」三點共識，並達成新的共識：一是由兩國財政部牽頭，在中美經濟工作組框架下就兩國及全球經濟平衡增長議題進行交流；二是由中國人民銀行和美國財政部牽頭，在金融工作組框架下就金融穩定、可持續金融、反洗錢等議題持續開展交流。

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*中美兩工作組第四次會議擬4月中旬舉行*


　　關於下一步安排，廖岷表示，雙方工作層將在經濟及金融工作組項下持續推進落實上述共識。兩個工作組的第四次會議擬於4月中旬在美國華盛頓召開的世界銀行或國際貨幣基金組織春季會議期間分別舉行。


　　吹風會上有記者提及耶倫尤其關注產能過剩問題，包括在新興領域出現的產能過剩跡象。廖岷回應稱，中方對產能問題高度重視，在與耶倫的各層級會見會談中均對此作出充分、理性的回應。


*廖岷：應秉持市場經濟原則看待產能問題*


　　中方認為：一是應在經濟全球化大背景下，秉持市場經濟原則和價值規律看待產能問題。二是應結合全球分工和國際市場情況分析產能問題。三是貿易保護主義措施無助於解決產能問題。


　　廖岷表示，在新能源產業技術進步推動全球產供鏈深度調整大背景下，包括中國在內的很多國家都會面臨產業轉型和勞動力結構調整的挑戰，我們應客觀看待這一現象，作出務實理性的政策選擇。中方注意到美國及其他相關方的關切，願與各方加強溝通協調，在堅持市場化原則的基礎上，理性看待和妥善處理分歧。雙方將在工作組層面繼續就此保持溝通。


*耶倫：針對產能過剩，有供給側也有需求側應對之道*


　　耶倫在結束行程召開的發布會上強調，對產能過剩的擔憂並非出於反華情緒或脫勾的願望。相反，這是出於防止全球經濟失調、與中國建立健康經濟關係的願望。她在回答《財新》針對產能過剩，「與中方政策制定者會談中是否談及建設性的應對之策」的提問時表示，有供給側也有需求側應對之道，她與中國政策制定者就「等式的另一邊」--需求側的問題進行了探討，具體應對之策會在最早於下周召開的中美經濟工作組新一次會議中深入討論。

 

撰文:經濟通中國組

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