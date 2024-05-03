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車企比拼｜新能源車4月成績出爐，比亞迪穩居首，小米搶杯羹

03/05/2024

　　內地新能源汽車市場競爭愈趨激烈，今年以來價格戰不斷，各車企都力求以更實惠價格攻佔車主身心搶佔市場。作為第二季的開場月，4月主要新能源車企成績表近日陸續出爐，以推出更低起售價但較高配置「榮耀版」新車打響今年價格戰第一槍的比亞迪(01211)(深:002594)，毫無意外成為銷量冠軍，4月新能源車銷量達313245輛，同比增長49%，環比增長3.6%。

 

車企比拼｜新能源車4月成績出爐，比亞迪穩居首，小米搶杯羹

比亞迪以更低起售價較高配置的榮耀版新車，打響今年價格戰。（AP圖片）

 

　　「上市即交付」的小米(01810)SU7在非完整的交付首月(4月3日開始交付)，就達到交付超7000輛的好成績，在新能源車企中可謂相當罕見，而截至4月30日24時，小米SU7鎖單量達88063輛。

 

車企比拼｜新能源車4月成績出爐，比亞迪穩居首，小米搶杯羹

小米SU7在交付首月就達到交付逾7000輛的好成績。（AP圖片）

 

*華為問界交付同比暴增近4.5倍，廣汽埃安銷量同環比均跌*

 

　　華為「鴻蒙智行」4月開始對旗下問界、智界的所有車型合併統計。具體來看，鴻蒙智行4月總計交付新車29632輛，其中問界交付25086輛，同比暴增447.13%，環比則下降20.93%，當中定位高端市場的旗艦大型SUV問界M9首次交付破萬，達13391輛；作為華為智選車首款轎車的智界S7，經歷了大規模延遲交付後，首季交付了4546輛。

 

車企比拼｜新能源車4月成績出爐，比亞迪穩居首，小米搶杯羹

華為鴻蒙智行旗下問界4月交付量逾4倍。（鴻蒙智行微博圖片）

 

　　廣汽埃安4月全球銷量28113輛，同、環比雙雙下滑，分別跌31%、13.6%。銷量不似預期，廣汽埃安馬上公布5月限時優惠，包括全系0首付、最高1萬元(人民幣．下同)置換補貼；9.98萬元「包牌開走」430公里續航版本的AION Y Plus車型，且全系贈送全險；購買AION S MAX、AION V Plus享最高2萬元煥新大禮包等。

 

車企比拼｜新能源車4月成績出爐，比亞迪穩居首，小米搶杯羹

廣汽埃安4月銷量同、環比雙雙下滑，隨即推出5月限時優惠促銷。（AP圖片）

 

*理想料5月交付成績更佳，蔚來4月交付量年內新高*

 

　　理想汽車(02015)4月交付25787輛，同比增長0.4%，環比下跌11%。理想汽車4月初宣布完成組織架構調整後，還罕有加入價格戰，在4月22日宣布對L6以外全系車型降價，最高減3萬元。理想汽車方面表示，全新價格體系和更豐富產品組合的雙重作用下，定單量在4月下旬快速提升，理想L6自4月18日上市以來，僅花12天定單量就突破2萬輛。理想汽車並指，從定單傳導到交付量尚需一定時間，預計5月的交付量有更好表現。

 

車企比拼｜新能源車4月成績出爐，比亞迪穩居首，小米搶杯羹

理想MEGA是理想首款純電MPV。（理想汽車微博圖片）

 

　　吉利(00175)旗下極氪汽車成績穩定，4月交付16089輛，同比增長99%，環比增長近24%，再創歷史新高。1-4月，極氪交付量49148，同比增長111%。極氪自言，穩居車價20萬元以上中國純電動車銷量冠軍。

 

車企比拼｜新能源車4月成績出爐，比亞迪穩居首，小米搶杯羹

極氪汽車4月交付量再創新高。（AP圖片）

 

　　蔚來汽車(09866)4月交付新車15620萬輛，達今年新高，同比增長134.6%，僅次於華為問界，環比則增長31.6%；今年以來交付新車45673輛，同比增長21.2%。除了新能源車主業，蔚來還是目前全國換電站布局最廣的新能源車企。截至5月2日數據，蔚來已建設2413座換電站、3828座充電站、102.2萬條第三方充電樁，累計換電次數超4325.7萬次。

 

車企比拼｜新能源車4月成績出爐，比亞迪穩居首，小米搶杯羹

蔚來EC7被稱為「最美純電轎跑SUV」。（AP圖片）

 

*零跑SUV雙子星交付破萬，哪吒SUV上市72小時訂單破萬*

 

　　零跑汽車(09863)4月交付15005輛，環比增長3%，同比增長71.96%，其中SUV雙子星C11及C10交付量破萬。值得一提的是，全新中大型六座SUV零跑C16日前在2024北京車展上開啟預售，預售24小時內訂單量突破1.19萬輛。

 

車企比拼｜新能源車4月成績出爐，比亞迪穩居首，小米搶杯羹

零跑C16預售24小時訂單破萬。（零跑汽車微博圖片）

 

　　小鵬汽車(09868)4月交付新車9393輛，同比增長近33%，環比則增長4%，其中其首款MPV車型小鵬X9於4月交付1959輛，上市4個月累計交付近1萬輛。1-4月，小鵬汽車累計交付新車3.12萬輛，同比增長23%。

 

車企比拼｜新能源車4月成績出爐，比亞迪穩居首，小米搶杯羹

小鵬X9上市4個月累計交付近1萬輛。（小鵬汽車微博圖片）

 

　　曾經是造車新勢力銷量冠軍的哪吒汽車，4月全系整車交付9017輛，環比增長8.42%，同比則下降18.62%。3月初曾有傳哪吒汽車在廣西南寧的工廠已停工停產半個月，不過CEO張勇親自在微博闢謠，還宣布首款中型SUV哪吒L於4月上市。起售價低至12.99萬元的哪吒L在4月22日上市後，72小時累計訂單突破1萬輛。

 

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哪吒L全系標配寧德時代40度電池。（寧德時代微博圖片）

 

*乘聯會：4月車市恢復緩慢，料北京車展後有望回溫*

 

　　從目前各車企數據看，整體表現為同比增長、環比下降。此前乘聯會公布的數據顯示，4月狹義乘用車零售市場銷量約為160萬輛，同比下降1.5%，環比下降5.3%，其中新能源汽車的零售量預計為72萬輛左右，與3月持平，但同比增長37.1%，滲透率預計將達到45%。

 

車企比拼｜新能源車4月成績出爐，比亞迪穩居首，小米搶杯羹

 

　　乘聯會表示，4月車市恢復緩慢。3月底車市並未出現明顯的反彈，清明假期期間市場熱度也不及常規周末，整體車市仍延續3月底的觀望態勢，終端需求釋放受阻。各企業價格及優惠政策調整動作頻繁，但實際效果較為有限，直至月中，4月終端人氣仍未恢復至3月同期水平。不過，隨著4月底北京車展開幕，各車企新品牌、新車型陸續發布，市場開始蓄力進入新產品密集發布期，消費者關注度提高，車市有望回溫。

 

撰文：經濟通記者林小莉

 

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