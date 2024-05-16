AI | 微軟據報要求在華AI團隊撤出中國，員工斥變相裁員

．微軟中國區Azure人工智能團隊據報正分組撤出中國市場，集體「打包」去美國和澳洲

．內媒《新浪科技》報道，微軟此前在內部發送郵件通知，將包括AI platform的Azure ML團隊在內的核心團隊撤出中國，公司將負責親屬簽證問題。有傳此次調整涉及上百名員工

微軟中國區Azure人工智能團隊據報正分組撤出中國市場，集體「打包」去美國和澳洲。內媒《新浪科技》報道，微軟此前在內部發送郵件通知，將包括AI platform的Azure ML團隊在內的核心團隊撤出中國，公司將負責親屬簽證問題。有傳此次調整涉及上百名員工。

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報道引述微軟中國官方回應稱，「本次是給部分員工一個可選的內部調動機會，不會影響公司在國內的運營」。



不過，微軟中國內部人士指出，消息來得太突然，公司要求在6月7日之前作出決定，「要麼去美國，要麼選擇拿補償離職」，願意調整搬遷的人員可以帶配偶和子女一起過去，公司將會負責親屬的簽證，但「如此短時間做出這麼大的抉擇，拖家帶口出國工作，那就是在變相裁員？」還有知情人士透露，在重要的部門搬走後，不重要的部門將被裁掉，「AI相關部門中國區就可以關掉了」。





*內部人士稱微軟對中國進行「AI隔離」*



也有內部人士認為，此事之前已有一些徵兆。目前微軟在AI研究方面正對中國進行一定的「隔離」，在北京的微軟亞洲研究院，「目前我們無法提前體驗到OpenAI一些產品的測試版，也無法觸及量子計算、人臉識別、合成媒體等尖端技術的核心」。



報道指出，這並非微軟第一次將國內專家或科研人員轉移到國外。去年6月曾有消息指，微軟正將微軟亞洲研究院(MSRA)的AI頂級科學家從中國轉移到溫哥華，微軟亞洲研究院當時回應稱，確是將在加拿大溫哥華建立一個新的實驗室，並會將部分在中國的AI研究專家遷至新實驗室。



報道又提到，微軟總裁施博德此前表示，中國只佔微軟銷售額的1.5%。有業內人士分析認為，1.5%的業務份額，加上新Bing AI搜索無法在中國落地，使得微軟「隔離」中國AI的意味愈加明顯。

撰文：經濟通中國組

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