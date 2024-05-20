神州經脈 | LPR持穩，傳證監赴歐見投資者，首4月財政收入降

滬深股市今早（20日）小幅高開後震盪走高，滬綜指曾升上3174點的去年9月以來新高，不過，地產股回吐上周提振樓市政策帶來的利好，龍頭房企股分頭走，家電股亦偏軟，拖累大市升幅，但在有色、煤炭股強勢之下，滬綜指最終收升0.54%，三連升，報3171點，深成指收升0.43%，創業板指升0.59%。兩市全日成交9954億元（人民幣．下同），按日增加12%。

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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2320，較上個交易日4時30分收盤價跌78點子，兩連跌，創5月14日以來近一周新低，全日在7.2280至7.2325之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1042，較上個交易日升3點子，與市場預測偏離仍有逾1100點，上個交易日報7.1045。

今日新聞精選

1. 據《彭博》引述知情人士透露，中國市場監管機構擬本周在歐洲與投資者會面，以提振其對中國股票市場的投資興趣。知情人士表示，中國證監會副主席方星海將於周三（22日）在巴黎、周四（23日）往倫敦與投資者交流，人行、國家金融監督管理總局和國家外匯管理局的高層官員將發表主旨演講。另外，中國聯通、洛陽鉬業和贛鋒鋰業等15家中國上市公司的高管也將與會。上交所和深交所沒有回應外電置評請求。

2. 人民銀行公布，5月貸款市場報價利率（LPR）繼續按兵不動，1年期LPR為3.45%，連續第九個月持穩，5年期以上LPR為3.95%，連續三個月不變。儘管本月5年期以上LPR並未下調，但房貸利率有望進一步下行。人行上周五(17日)取消了全國層面個人住房貸款利率政策下限，下調了各期限品種住房公積金貸款利率0.25個百分點。人行主管媒體《中國金融時報》亦引述業內人士稱，若全國絕大部分城市取消房貸利率下限，未來房貸利率還會有明顯下降，有助於繼續釋放剛性和改善性購房需求，緩解房企回款壓力。

3. 人行上周五宣布一系列刺激樓市政策。據內媒報道，在剛過去的周末，北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、合肥、武漢、鄭州、成都、天津、西安等十餘城的樓市迎來久違的熱鬧。其中深圳寶安中心區有新盤幾乎一日賣光，129套房源賣出126套，開盤銷售額達14.9億元；樂有家深圳門店二手看房量對比以往周末上漲127%，達2018年以來最高點，超越2020年二季度的歷史高峰。北京二手房周末兩天總成交超2000套，基本達到今年小陽春的熱度，部分新房項目成交也升溫。

4. 財政部公布，1-4月，全國一般公共預算收入80926億元，同比下降2.7%，扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，可比增長2%左右。1-4月，全國稅收收入66938億元，同比下降4.9%，扣除特殊因素影響後可比增長0.5%左右；非稅收入13988億元，同比增長9.4%。主要稅收當中，印花稅1358億元，同比下降17.1%，其中證券交易印花稅339億元，同比下降52.7%。國內增值稅25787億元，同比下降7.6%。國內消費稅6385億元，同比增長8.3%。車輛購置稅898億元，同比增長6.2%。

5. 內地「618」電商購物節開鑼，其中被稱為「史上最簡單實惠的618」的天貓618今晚8時正式啟動，現貨開賣，取消官方預售，但依舊有官方立減八五折和跨店每滿300元立減50元。勞力士Rolex、卡地亞Cartier、LV等大牌尖貨更首次參加天貓618價格補貼，勞力士「綠水鬼」補貼超萬元。快手商城亦於今日正式開啟618購物節，活動長達42天，直到6月30日。玩法同樣是取消預售，現貨開賣，還有10億元紅包補貼、100億流量曝光等

6. 招商銀行、浙商銀行今日對個人客戶開放首批30年期超長期特別國債購買渠道，購買時間僅限今天上午10時至下午3時30分。據內媒引述招商銀行北京某支行工作人員報道，整個招行只有5億元購買額度，個人客戶可以通過招行櫃台或通過電腦登錄網銀購買超長期特別國債，起購金額100元，需是100元的整數倍，沒有購買上限。大行暫未對個人客戶開放購買超長期特別國債。另外，第二期20年期400億元超長期特別國債將於5月24日（周五）招標發行，招標結束至5月27日進行分銷，5月29日起上市交易。

7. 商務部公告指出，決定將參與對台灣地區軍售的美國通用原子航空系統公司、美國通用動力陸地系統公司、美國波音防務、空間與安全集團列入不可靠實體清單。禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資；禁止上述企業高級管理人員入境；不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。

8. 國家主席習近平近日對旅遊工作作出重要指示，強調要著力完善現代旅遊業體系，加快建設旅遊強國，各地區各部門要狠抓落實，推動旅遊業高質量發展行穩致遠。此外，第14個「中國旅遊日」活動19日啟動，文旅部在全國各地推出七大類、6300餘項惠民措施，發放總額1億多元的消費券，其中包括實施景區降價、免費等優惠措施，旅遊企業打折、免費等優惠活動。

撰文：經濟通中國組

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