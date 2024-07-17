上海特寫｜ 實測蘿蔔快跑、小馬智行：不妨一試

近日，百度旗下的無人駕駛網約車「蘿蔔快跑」在武漢的接單量迎來爆發式增長。據湖北公布，蘿蔔快跑單日單車接單峰值已經超過20單，與出租車司機平均日訂單量相近，這一突破性的進展引起了全網關注。面對無人駕駛汽車這一前沿科技，人們褒貶不一，既有對新興科技的歡迎，也有對其安全性的憂慮，但多數人仍然是充滿著好奇，到底這一服務是否真正實現了無人駕駛的願景？其安全性又能否經得起考驗？

記者昨日就來到位於上海嘉定區的自動駕駛測試區域，目前無人駕駛領域較為知名的「蘿蔔快跑」和「小馬智行」都在該區域試運營。值得注意的是，根據上海目前的規定，無人駕駛車必須配備一名安全員坐在駕駛位置上，所以上海並沒有像武漢那樣的「全無人車」。

用戶只要下載「蘿蔔快跑」手機APP，並確保自己身處無人駕駛運營範圍內，即可在APP的地圖上尋找距離最近的無人網約車站點，再選擇一個目的地便可下單。（林雯婕攝）

目前上海地區蘿蔔快跑的車隊數量和訂單情況暫未公布，但據記者推測，規模或許有限。記者首先選擇了一個較為偏僻的位置作為上車點，等待約半小時仍未匹配到無人網約車接單，系統便自動取消訂單並贈送一張7折優惠券。隨後，記者又換到地鐵站附近再次下單，這次幾乎瞬間就被系統接單。等待約15分鐘後，一輛北汽極狐品牌的無人網約車緩緩駛來。從上圖可以看到，目前的無人網約車沒有正式的鐵皮牌照，只有一個測試牌照號碼貼在前車窗上。

車輛停穩後，記者按照安全員的指示，在車門旁的液晶屏上輸入手機尾號，門把手彈出便可開門進入車廂。自動駕駛車輛是靠車上的傳感設備，如激光雷達、攝像頭等運行，安全員會在緊急情況下接管，起到安全保障作用。（林雯婕摄）

從車內環境來看，由於是新車，座椅、地毯都十分乾淨整潔。安全員面前有一個顯示屏，實時展示車輛運行狀態及周邊環境的畫面。安全員全程不會與乘客交流，始終在密切關注車輛的運行狀態和周圍環境。乘客面前的顯示屏同樣可以查看行駛路線、查看關於無人車的問答、播放或關閉音樂等，這些操作無需與安全員交流。（林雯婕攝）

在行駛表現上，無人駕駛車相對人類司機而言，駕駛風格更加保守和安全合規。在限速路段，即使道路空曠無車，無人駕駛車也絕對不會超速行駛，而這時人類司機為趕時間可能會加速前進。在變道、轉彎操作中，無人駕駛車果斷不猶豫，行駛過程沒有太多頓挫感和頻繁加減速，這一點超出記者的預期。不過，在面臨突發情況時，如旁側車輛突然爬頭超車，或者前車突然剎車，安全員就會立刻鳴笛警示並稍微接管方向盤。

談及無人網約車的缺點，除了車輛數量少和行駛速度較慢之外，一個顯著的局限在於乘客上下車都必須在預設的停靠點，這限制了乘客在運營區域內任意點到點的靈活打車服務。此外，無人網約車尚未實現全天候運營，特別是在夜間時段或是遭遇惡劣天氣如大雨時，往往會暫停服務。

記者隨後又試打了一回「小馬智行」，停靠點位少於蘿蔔快跑，但整體自動駕駛感也相當絲滑。有趣的是，小馬智行的安全員較蘿蔔快跑更加「鬆弛」，在關注路面情況的同時還可以和乘客聊上幾句。（林雯婕攝）

最後，從價格來看，記者乘坐小馬智行行使14.1公里，支付0元（首單免費）；乘坐蘿蔔快跑行使10.1公里，支付14.04元人民幣。相較之下，乘坐出租車行使8.3公里需支付38元人民幣。

目前上海的無人駕駛車輛只有測試牌照。今年7月4日，上海批准賽可智能科技、百度智行（蘿蔔快跑）、上海裹動科技（AutoX）、小馬易行成為獲得上海市無駕駛人智能網聯汽車示範應用許可的首批企業，也就是說無人駕駛汽車正式牌照已經發放。各家智駕企業都在為正式牌照上路進行前期的準備工作，相信在不久的將來，上海也能擁有像武漢一樣多的無人駕駛網約車。

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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