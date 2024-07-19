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抖音 | 抖音公布三大扶持計劃，投入億級資源補貼優質微短劇

19/07/2024

．據抖音集團微信公眾號消息，抖音推出微短劇經營扶持計劃，投入億級資源補貼優質內容，從微短劇營銷、小程序經營、內容創作等方面扶持微短劇製作方經營，促進行業精品化、高質量發展

．經營扶持計劃具體分為三個方面：劇有潛力計劃、啟航計劃和辰星計劃，形式包括廣告金返還、減免平台分成、流量扶持等

 

抖音 | 抖音公布三大扶持計劃，投入億級資源補貼優質微短劇

 

　　據抖音集團微信公眾號消息，抖音推出微短劇經營扶持計劃，投入億級資源補貼優質內容，從微短劇營銷、小程序經營、內容創作等方面扶持微短劇製作方經營，促進行業精品化、高質量發展。經營扶持計劃具體分為三個方面：劇有潛力計劃、啟航計劃和辰星計劃，形式包括廣告金返還、減免平台分成、流量扶持等。

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*設廣告金返還、減免平台分成、流量扶持*


　　據介紹，劇有潛力計劃主要適用於微短劇營銷場景，旨在從推廣方面「反哺」優質微短劇的製作方，通過廣告金返還、廣告轉化效果和創意策略優化等方式，持續補貼投放微短劇廣告的製作方。


　　啟航計劃，由抖音開放平台面向微短劇小程序推出。對符合條件的免費微短劇小程序開發者減免平台分成，取消過往30%的分成，降低小程序經營成本，幫助開發者提升收益。


　　辰星計劃面向影視公司、媒體、MCN、個人創作者鼓勵精品內容創作，推出聯合出品、聯合運營兩大合作模式，聯動全行業共創精品。聯合出品模式下，每部劇最高獲得500萬人幣現金和1億流量扶持。

 

撰文：經濟通中國組

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