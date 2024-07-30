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神州經脈 | 政治局會議促提振消費，廣東將首赴港發債，滬指跌

30/07/2024

　　中共中央政治局今日（30日）召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議通稿基本延續了三中全會對內需、地產和地方化債等領域的政策基調，表述與上次會議相比提振經濟和穩定風險意味更強，並表示會加強逆周期調節，但未明確出台任何新的重大舉措以穩定經濟，也沒有給出增量政策的細節和目標。在會議內容公布前後，僅A場地產股異動拉升，其他板塊缺乏反應，無法帶動滬綜指午後反升，全日收跌0.43%，報2879.3點，今早曾見2865.15點，繼續刷新2月8日以來新低。深市昨日重挫後今日繼續跌，深成指跌0.54%，創業板指軟0.29%。

 

神州經脈 | 政治局會議促提振消費，廣東將首赴港發債，滬指跌

（資料圖片）

 

　　甚至是成交亦無受會議帶動放量，今日全日成交只有5995億元（人民幣．下同），連續第二日低於6000億元，按日減少2.3%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開後窄幅上落，直到午後中央政治局會議內容公布後止跌走高，收報7.2472，較上個交易日4時30分收盤價升105點子，止兩連跌，創7月25日以來近一周新高，全日在7.2468至7.2653之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1364，較上個交易日跌48點子，兩連跌，創去年11月21日以來近八個半月新低，與市場預測偏離逾1200點，上個交易日報7.1316。

 

今日新聞精選

 

1. 中共中央政治局今日召開會議，強調要創造條件加快化解地方融資平台債務風險。要統籌防風險、強監管、促發展，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性。要落實好促進房地產市場平穩健康發展的新政策，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，加快構建房地產發展新模式。要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，要多渠道增加居民收入，增強中低收入群體的消費能力和意願。要進一步調動民間投資積極性，擴大有效投資。

 

2. 中共中央政治局會議指出，宏觀政策要持續用力、更加給力。要加強逆周期調節，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加快全面落實已確定的政策舉措，及早儲備並適時推出一批增量政策舉措。要加快專項債發行使用進度，用好超長期特別國債。要更大力度推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新。要綜合運用多種貨幣政策工具，加大金融對實體經濟的支持力度，促進社會綜合融資成本穩中有降。要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

 

3. 中共中央政治局會議指出，要推進高水平對外開放，穩步擴大制度型開放，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，推出新一輪服務業擴大開放試點舉措。要培育壯大新興產業和未來產業。大力推進高水平科技自立自強，加強關鍵核心技術攻關。要有力有效支持發展瞪羚企業、獨角獸企業。要強化行業自律，防止「內捲式」惡性競爭。要以改革為動力促進穩增長、調結構、防風險，及時推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措；要完善產權保護、市場准入、破產退出等市場經濟基礎制度，防止和糾正一些地方利用行政、刑事手段干預經濟糾紛。

 

4. 《路透》引述分析人士指，對比4月份政治局會議對經濟形勢研判的表述，今次會議強調國內有效需求不足，要更大力度推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新，並以提振消費為擴需求重點。中國政府意識到內需不振問題亟待解決，當前財政政策支持力度不夠，後續預計將有更多細化措施來加以提振。貨幣政策方面，預計年內還將有降息動作。今次會議還提出要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，估計是回應市場上對於匯率的擔憂，預計在岸價很難破7.3。

 

5. 正當合資車企相繼退出減價戰、新勢力品牌醞釀補貼退坡之際，國內電動車龍頭比亞迪　決定加大優惠力度，其豪華電動SUV品牌方程豹宣布「品牌一周年煥新戰略」，其唯一在售車型豹5全新售價區間為23.98萬元至30.28萬元，較去年11月9日正式上市時的官方指導價下調了整整5萬元。據內媒《第一財經》引述一名方程豹汽車直營店銷售人員指，豹5上半年銷量一般，比亞迪集團高層調研門店後決定調整價格。

 

6. 在首款電動車銷售報捷後，小米集團斥資8.42億元在北京購買了一幅佔地53公頃的地段，地點靠近小米位於北京亦莊區的現有電動汽車工廠，料新址用於擴大電動汽車生產。根據北京市規劃和自然資源委員會的掛牌文件，該地將用於建設新能源智能網聯汽車整車與零部件製造項目，項目固定資產投資不低於26億元，達產年產值不低於160億元。

 

7. 廣東省財政廳公告，為進一步推動粵港澳大灣區融合發展，經上級批准同意，計劃今年繼續在澳門發行離岸人民幣地方債，規模不超過25億元，此外還計劃今年首次在香港發行離岸人民幣地方債，規模不超過50億元。上述債券期限均不超過五年。此前深圳市財政局亦公告，為推動粵港澳大灣區金融市場互聯互通，該市計劃近期赴香港簿記建檔發行不超過70億元離岸人民幣地方政府債券，並將在香港聯合交易所掛牌上市，發行期限為2/3/5/10年期元。

 

8. 國家移民管理局今日公告，自2024年7月30日起，實施港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽政策。與中國建交國家的公民持普通護照到香港、澳門後，經在香港、澳門合法註冊的旅行社組團（2人及以上）入境海南旅遊，可免辦簽證停留不超過144小時。入出境口岸為國家設於海南省的所有對外開放口岸，須整團入境、出境，活動範圍為海南省行政區域，停留時間自入境次日零時起算。

 

撰文：經濟通中國組

 

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