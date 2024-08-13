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神州經脈 | MSCI中國指數踢55隻A股，A場成交逾四年半低

13/08/2024

　　滬深股市昨日成交額跌破5000億元（人民幣．下同），今日（13日）市場熱度續低迷，成交量盤中已創今年2月8日以來新低，全日僅錄4773億元，較上個交易日縮量186億，創2019年12月24日以來新低。

 

神州經脈 | 金融穩定法草案將三審，滬指連跌六周，加國擬加關稅

（資料圖片）

 

　　滬綜指今日小幅低開，午後仍下滑，白酒、醫藥板塊領跌，尾盤券商突然發力，帶動滬指止跌回升，全日錄升0.34%，報2867.95點，深成指亦升0.43%，創業板指揚0.93%。

 

　　方正證券分析師指，滬深兩市成交量繼續萎靡，主要是沒有場外資金流入，市場重新轉為存量博弈，市場信心也隨著量能萎縮和價格回落而繼續低迷，活躍度愈來愈低。不過他認為，一旦量能萎縮至極致，不排除A股走出反彈走勢。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1694，較上個交易日4時30分收盤價升114點子，止兩連跌，創8月8日以來近一周新高，全日在7.1680至7.1830之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1479，較上個交易日跌21點子，兩連跌，創去年11月20日以來近九個月新低，與市場預測偏離略收窄至300點內，上個交易日報7.1458。

 

今日新聞精選

 

1. MSCI公布季度檢討結果，其中MSCI中國指數剔出愛瑪科技、中航產融、中國寶安、中國電影和大參林等60隻股票，包括5隻H股和55隻A股，僅納入華能水電、勝宏科技兩隻股份。所有指數變動將會在8月30日收市生效。MSCI表示，繼5月剔除56隻成分股、2月剔除66隻股票之後，加上本月數字，今年以來共剔除接近200隻中國股票。截至7月底，中國佔該新興市場指數的權重為22.33%。《彭博》分析指，MSCI的調整突顯了中國經濟日益嚴峻的前景，A股在新興市場投資組合中的地位可能會被其他地區迎頭趕上。

 

2. 中國監管部門持續加碼調控債市，《彭博》報道，江西省內多家農商行於上周五（9日）盤後買入的國債在周一（12日）未能結算。此前有傳監管機構對部分金融機構下窗口指導，要求減少甚至停止國債交易，報道引述知情人士稱，江西地方監管一度取消了窗口指導，但最終又恢復。另外，《證券時報．券商中國》引述基金業內消息指出，在暫緩債券基金審批一個多月後，監管要求新上報的零售類債券基金的久期不得超過兩年，嚴格控制利率風險，並加強債券基金的銷售適當性、負債端流動性等風險管理。報道指，各基金公司簽署新報債基久期不超兩年的承諾函後，監管的債券基金審批工作逐步恢復。

 

3. 據外媒報道，美國和中國的高級經濟官員將於本周四、周五（15、16日）在上海舉行會議，重點討論宏觀經濟、金融穩定、國際貨幣基金組織（IMF）治理、跨境數據、貸款和支付相關問題，以及在發生金融壓力時可以採取的改善溝通的措施等。這將是自二十屆三中全會結束以來兩國官員首次坐下來面談。美國代表團成員包括財政部、聯儲局和證券交易委員會的官員，如財政部副部長之一Nellie Liang。報道預計美方官員將與中國人民銀行副行長宣昌能和其他中國高級官員會晤。

 

4. 阿里巴巴旗下菜鳥宣布正式在香港開通本地快遞服務，分別推出「企業對消費者」（B2C）站式電商物流解決方案及「消費者對消費者」（C2C）「菜鳥EASY寄」服務。針對本地電商賣家，菜鳥提供B2C一站式電商物流解決方案，集上門收件、自送到倉、自提點寄件等多種攬收方式於一體；面向消費者則推出業內創新的「菜鳥easy寄」服務，通過菜鳥香港APP即可在就近的菜鳥自提點快速寄件。菜鳥並作出全港「次日達」的時效承諾，每日截單時間是下午4點。價格方面，自提點寄件收費15港元起、送貨上門收費22港元起。

 

5. 英國《金融時報》引述多位知情人士報道稱，美國國防部決定將激光雷達製造商禾賽科技從中國軍方相關企業名單上移除，五角大樓認為該公司不符合列入黑名單的法律標準。五角大樓及白宮表示不予置評。中國駐美國大使館稱，樂見美國糾正歧視性做法，為中國企業提供公平、公正的商業環境。

 

6. 騰訊今日宣布推出身份證關聯遊戲帳號查詢的功能，將用於未成年人防沉迷。該功能可供家長查詢自己的身份證帳號下，一個月內所有騰訊遊戲帳號登錄、充值狀態。此外，家長只需要在「騰訊成長守護」的小程序進行授權，然後關注「騰訊成長守護」公眾號，就能接收到有關登錄等實時通知。

 

7. 據《彭博》報道，通用汽車（GM）正裁減中國市場相關部門的人員，包括研發部門。未來幾周，通用將與上汽集團討論可能的產能削減，進一步對在華銷售策略進行調整。知情人士表示，業務重組涉及轉向生產電動車，並專注於生產及進口更高檔車型，另外通用汽車正考慮削減工廠產能和進一步裁員。通用汽車與上汽集團簽訂為期30年的合約將於2027年到期，通用希望到期之前將業務恢復為持續盈利。

 

8. 江蘇住房「以舊換新」再出新招，屬於無錫市市中心的梁溪區近日發布商品房「以舊換新」最新政策，由無錫市梁溪城市發展集團公司承接的商品房「以舊換新」範圍再擴大，收購二手房範圍在5月從梁溪區擴大至無錫全市（除江陰、宜興）後，現進一步擴大至蘇州市、常州市，即是說，可以用蘇州、常州的二手房換購無錫的新房。《上海證券報》指，這次住房異地「以舊換新」在全國尚屬首例。

 

撰文：經濟通中國組

 

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